La chiamano PICCOLA Parigi ed è un diamante nel Lazio | Qui non c’è la Senna ma l’amore è di casa, posto ideale per gli innamorati

Fai battere al cuore alla tua dolce metà: andate insieme alla scoperta di La Piccola Parigi, il borgo degli innamorati.

Se vuoi vivere la magia di una cittadina romantica ma non vuoi arrivare fino a Parigi, dirigi qui e non resterai deluso.

C’è un piccolo borgo speciale, che si trova nel cuore d’Italia, dove si può toccare con mano tutta l’atmosfera romantica della capitale della Francia.

Non ha nulla da invidiare a Venezia, perché è proprio la meta perfetta per un weekend all’insegna dell’amore.

Visitare questa cittadina vuol dire vivere un sogno ad occhi aperti. Ecco come si chiama davvero e dove si trova di preciso.

La piccola Parigi, il borgo italiano degli innamorati

Ad appena un’ora e un quarto di auto dalla capitale d’Italia si può trovare un borgo molto speciale, definito da tanti la Piccola Parigi. Far visita al comune di cui parliamo è un‘esperienza suggestiva e molto particolare. Per capire che cos’ha in comune con la capitale della Francia bisogna subito ricordarsi perché tante coppie scelgono proprio la metropoli francese per scambiarsi promesse d’amore eterno. nella dimensione urbana parigina tutto è magico. La senna regala uno scenario da sogno, che sembra essere d’ispirazione per le coppiette e non solo.

Qui non c’è lo stesso fiume ma un’atmosfera suggestiva in cui chiunque è portato a lasciarsi andare ai propri sentimenti. Scopri dove si trova e organizza una gita con il tuo partner o la persona del cuore, che difficilmente potrà dimenticare.

Il posto del cuore delle coppie

Anche in Italia esiste un borgo degli innamorati e si trova a pochi passi da Roma. Si tratta di un luogo talmente romantico che è stato definito, a ragione, la Piccola Parigi. Sorge nella zona orientale dei Monti Simbruini. Si chiama Arsoli e sorge a metà strada tra Abruzzo e Lazio. La sua bellezza ha stregato perfino Luigi Pirandello.

Qui tra i vicoli stretti del centro storico, le splendide chiese antiche, le meravigliose case in pietra, il bellissimo castello risalente al XV secolo, è impossibile restare impassibili al richiamo del cuore. La cittadina in questione è un vero gioiello italiano, e a poca distanza dal cuore di Arsoli c’è anche la celebre Grotta di Re Pipino, un sito speleologico di enorme interesse naturalistico. Insomma, sembra una cittadina fatta apposta per far provare emozioni forti agli innamorati, e non solo, e per vivere speciali momenti a due, scambiarsi coccole e promesse d’amore eterno. Arsoli si trova ameno di 60 km dalla città eterna, ovvero ad appena un’ora e 15 d’auto: non serve arrivare fino a Parigi per raggiungere una meta da batticuore.