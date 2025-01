La città dei LABIRINTI laziali è la sfida del 2025 | Altro che Squid Game, questo è il gioco che attira i turisti

Se pensi di essere davvero bravo con i giochi più ardui e le sfide più complicate, mettiti alla prova e visita la città dei labirinti.

Solo chi non molla mai può riuscire a trovare l’uscita in questo intricato reticolo di viuzze e alla fine resterà a bocca aperta per l’indescrivibile bellezza da cui sarà circondato.

Se ami la storia, non puoi non andare alla scoperta di questo borgo magico, in cui il tempo sembra davvero essersi fermato.

Tra castelli e stradine chi sa districarsi può trovare un tesoro: panorami mozzafiato e affreschi di pregio.

La città dei labirinti è magica e suggestiva e chiunque visiti questo borgo resta letteralmente senza parole.

La città dei labirinti è il luogo dove perdersi, in tutti i sensi tra bellezza e arte

Nel cuore della Sabina c’è un’antica città medioevale dove il tempo sembra essersi fermato. Chiunque abbia provato il piacere di passeggiare tra le viuzze di questo paesino è rimasto incantato. La verità è che qui lo spirito si lascia andare alla contemplazione e il cuore gioisce per la bellezza della natura circostante.

Visitatori e turisti fanno a gara per fotografare il panorama più bello eppure non quasi mai c’è folla nei punti panoramici di questo Comune laziale immerso nel verde e circondato da una natura incontaminata, resa ancor più suggestiva dai numerosi castelli edificati nel XII secolo. Se ami respirare aria buona e ti piace organizzare gite a spasso per il Lazio, non puoi non andare alla scoperta di questo borgo magico.

Il bellissimo borgo medioevale nel cuore del Lazio

Come si legge anche nella sezione dedicata alle bellezze della regione di www.romatoday.it, il borgo di cui parliamo è stato inserito tra i Borghi più belli d’Italia e si è classificato al secondo posto del podio come cittadine del Lazio inserite nella lista dei Luoghi del Cuore 2019 del FAI.

Si tratta di un piccolo ma prezioso borgo ricco di opere d’arte del maestro Vincenzo Manenti, che nacque e visse proprio in questa cittadina. Il centro storico della città laziale di cui parliamo ricorda un vero e proprio labirinto e trascorrere del tempo, passeggiando tra le stradine e le mura antiche, è un’esperienza senza eguali. Il nome del Comune del Lazio che ti suggeriamo di vedere almeno una volta nella vita è Orvinio. La storia di Orvinio affonda le sue radici nel lontano anno mille e qui si respira un’aria suggestiva che regala un viaggio indietro nel tempo. Tra le vie dell’antico agglomerato rurale, sorgono la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, San Nicola di Bari e il meraviglioso Castello Malvezzi Campeggi, che conserva ancora oggi intatti alcuni degli elementi originari.