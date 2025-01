La città del SOLE esiste ed è a poca distanza da Roma | Ci vivono solo 394 anime: sono felici tutto l’anno

Se stai sognando una fuga dalla realtà concediti il lusso di visitare la città del Sole. Non devi fare un viaggio spaziale per arrivarci.

Non si tratta di una delle nuove mete del turismo spaziale, appannaggio di pochi milionari del globo ma di una meta alla portata di tutti.

Basta partire in auto da Roma per arrivarci: ecco come si chiama e dove si trova la città del sole.

Ti darà la giusta carica per affrontare la routine e il lavoro: qui lo stress non sanno neppure che cosa sia.

Sono meno di 400 le anime che popolano questo meraviglioso borgo del Lazio, tutto da scoprire.

Città del sole, il posto del Lazio in cui sono sempre tutti felici

Stando all’ultimo censimento qui vivono poco meno di 400 anime. Un dato che fa strabuzzare gli occhi se si pensa alle affollate città del Bel Paese e alla dimensione metropolitana che oggi tanti Comuni d’Italia hanno preso. Di certo l’urbanizzazione è cresciuta in modo esponenziale ma lo stivale conserva ancora tanti luoghi autentici. Vederli con i propri occhi vuol dire concedersi una pausa dallo stress, assaporare la genuinità dei sapori di una volta, immergersi in una cornice fatta di pura bellezza.

Uno di questi è la cosiddetta Città del Sole, chiamata così per la felicità della sua gente, per la posizione geografica privilegiata e per un evento raro, che si verificò proprio nel borgo in questione nel lontano. Questo piccolo e prezioso Comune laziale si erge tra le vette dei Monti Lucertili e gode di un’aria pulite e di una natura incontaminata. Si tratta di un antica borgo medioevale che conserva ancora oggi intatto il fascino dell’epoca e che vale la pena di visitare almeno una volta nella vita.

La cittadina medioevale ricca di fascino e storia, bellezza e natura

La cosiddetta Città del Sole si erge in provincia di Rieti e dista da Roma circa 77 km. Dunque, partendo dalla Capitale d’Italia, in un’ora e mezza circa si può raggiungere questo fantastico borgo del Lazio. Il suo nome è Orvinio, dal latino Orvinius e sia i turisti che i local apprezzano tantissimo la bellezza del suo centro storico medioevale. Si tratta di uno dei borghi più belli d’Italia e si è classificato al secondo posto tra le città del Lazio inserite nella lista dei luoghi del cuore 2019 del Fai.

Tra i monumenti e i luoghi da non perdere a Orvinio c’è la chiesa di San Nicola di Bari, il Castello Malvezzi Campeggi e la Chiesa di Santa Maria di Raccomandati. Una curiosità legata alla storia di Orvinio che ha dato vita alla legenda sul nome di Città del Sole, come riporta romatoday, è legata alla caduta di frammenti di meteorite, nel 1872, alcuni dei quali sono ancora oggi conservati nel Museo Mineralogico di Roma, con il nome di Orvinite.