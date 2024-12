La città della CASCATA esiste davvero ed è scolpita a pochi minuti dalla Capitale | Ammirare il castello è d’obbligo

Storia e natura sembrano essersi date appuntamento nella città della cascata: rimarrai letteralmente senza fiato.

Si tratta di un piccolo comune laziale che è talmente unico nel suo genere, e così particolare da essere stato candidato della regione Lazio al titolo Borgo dei Borghi 2024.

Non serve andare lontano per trovare la location ideale per la tua fuga a due, dirigiti verso la città della cascata e colleziona ricordi indelebili.

Se cerchi un posto romantico, dove trascorrere momenti indimenticabili, magari in dolce compagnia, allora dovresti visitare al più presto la città della cascata.

Qui c’è l’obbligo del bacio e tra viuzze e scorci da cartolina è impossibile resistere al richiamo dell’amore.

Città della cascata, il borgo da cartolina nel cuore del Lazio

La città della cascata è un gioiello tutto italiano che sorge nel cuore della regione Lazio. Fare una passeggiata nel centro cittadino vuol dire regalarsi un viaggio nel tempo e una pausa dal frastuono cittadino, immersi in una cornice di straordinaria bellezza. Il fascino di questo borgo è valso al Comune la candidatura della regione Lazio al titolo Borgo dei Borghi 2024.

Pare che proprio in uno dei punti più iconici e suggestivi di tutto il Comune laziale, si sia diffuso l’obbligo di scambiarsi un bacio appassionato. Qui tra monumenti antichi, corsi d’acqua e scorci da cartolina, occhi e mente riscoprono stupore e meraviglia. Vediamo come si chiama, dove si trova e come arrivarci partendo dalla capitale d’Italia.

Il Comune dove storia e natura si incontrano

Il Comune di cui parliamo prende il nome dal fiume Liri, che crea due salti d’acqua di quasi 30 metri, la Cascata Grande e la Cascata del Varcatoio. Il posto in questione è L’Isola del Liri, un meraviglioso borgo che offre a ogni visitatore un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. La sua cascata principale infatti, si trova proprio nel centro della cittadina. Come si legge su www.goodtrekking.it, l’obbligo del bacio deriva da un simpatico e apprezzatissimo cartello stradale, creato da Guido Gabriele posto nei pressi della Cascata Grande.

Oltre al meraviglioso scenario, dato dallo scroscio d’acqua naturale, l’Isola del Lori merita senza dubbio una visita anche per il bellissimo Castello Ducale Boncompagni, che risale al 1400 e per l’atmosfera che si respira passeggiando per le stradine del posto, un misto di pace, relax contemplazione e bellezza. Questo borgo speciale si trova nella provincia di Frosinone e dista da Roma meno di 113 km, dunque circa un’ora e mezza di auto. Chiunque desideri scoprire un posto fuori dal comune dovrebbe correre a scoprire la città della cascata.