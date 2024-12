La città di ULISSE, splendida località laziale | I turisti ci vanno d’estate ma gli intenditori l’apprezzano a dicembre, spettacolo imperdibile

Se vuoi vivere l’emozione di un viaggio indietro nel tempo, organizza al più presto una visita alla città di Ulisse.

Solo qui potrai davvero immergerti nell’atmosfera del passato, in una location d’eccezione, amata d’estate e ancor più apprezzata nei mesi invernali.

In questo borgo fuori dal comune storia e arte sembrano essersi date appuntamento: ecco perché non appena lo vedrai resterai senza parole.

Scopri dove si trova la città di Ulisse e pianifica un’escursione assieme alla tua famiglia, alla tua dolce metà o ai tuoi amici più cari.

Non crederai ai tuoi occhi: è un autentico spettacolo e si trova a pochi passi dalla Capitale d’Italia. Dicembre è il mese ideale per lasciarsi stupire dalla bellezza del borgo.

La città di Ulisse, il borgo che racconta l’antica leggenda dell’eroe greco

Secondo la leggenda, qui Ulisse, re di Itaca, figlio di Laerte, protagonista del viaggio dell’Odissea, fu sedotto dalla Maga Circe, la ninfa abitava il promontorio del Circeo. Si tratta di un borgo che ancora oggi racchiude tutta la magia dell’antica storia dell’eroe del Peloponneso. Insomma, una visita a questa cittadina laziale è un modo per immergersi in un viaggio speciale nel tempo.

Sono tanti i turisti che decidono di far visita a questo comune del Lazio, specialmente nel periodo natalizio, quando il piccolo borgo di accende di luci e colori, diventando ancor più suggestivo. Scopri dove si trova la città di Ulisse e quanto dista dalla Capitale d’Italia.

Il comune laziale dove natura e storia creano un connubio unico e speciale

La città di Ulisse è il bellissimo comune di san Felice Circeo, un luogo perfetto per una fuga lontano dal caos. Chi ha voglia di lasciarsi alle spalle il frastuono della metropoli, specie nel periodo frenetico delle Festività, con strade trafficate e negozi affollati, può trovare qui la sua oasi di pace. Con il meraviglioso centro storico, gli scorci da cartolina regalati dal paesaggio vista mare, i percorsi di trekking tra la natura, la città di Ulisse sa donare un’esperienza diversa dal solito a chiunque decida di visitarla. Qui si possono visitare i resti dell’antica Acropoli o godere di una passeggiata tra viuzze, bei negozi e ottimi ristoranti di pesce.

Questa splendida cittadina sul mare infatti, non è solo una bellissima località balneare ma è anche una meta perfetta per una gita fuori porta a dicembre. San Felice Circeo si raggiunge in ora e un quarto d’auto da Roma, perché dista circa 144 km dalla città eterna.