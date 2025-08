La forza dei 93 anni: Franco è sempre il cuore di Mattia Pneumatici a Valmontone

Un racconto che parte dalla quotidianità — e approda a un valore autentico: la dedizione. Franco Mattia, classe 1931, ancora oggi, agosto 2025, a 93 anni compiuti, continua a lavorare quotidianamente, insieme al figlio Alessandro, nella loro officina di Valmontone (RM), in via Doria Pamphili 3.

Passione conciata e tecnologia: la vita professionale di Franco

Franco Mattia non è l’anziano che si limita alla supervisione: è l’artigiano che monta pneumatici impegnativi — quelli per veicoli pesanti, SUV o mezzi da carico — riservando al suo staff i compiti di routine. La sua postura, i gesti precisi, la conoscenza tecnica radicata in oltre sette decenni di esperienza ne fanno ancora oggi una figura attiva nella vita dell’officina. È quella presenza in prima linea che parla di manualità, memoria storica del mestiere e affidabilità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un’impresa familiare storica, radicata nel territorio

L’azienda è tra le attività più longeve di Valmontone e non solo nel campo degli pneumatici. L’officina è parte di un tessuto di artigianato locale che affonda le radici nelle botteghe della zona tra via Casilina e il centro storico, a ridosso del Palazzo Doria‑Pamphilj e della Collegiata di Santa Maria dell’Assunta, simboli architettonici di Valmontone.

Un inno alla resistenza fisica e mentale

Non si tratta di retorica: il lavoro di Franco è fatto di fatica tangibile, ore in piedi, strumenti meccanici ed esperienze accumulate. Il senso del tempo professionale è diventato corpo e gesto. Quando gli pneumatici più complessi arrivano in officina — magari per un veicolo fuoristrada o un camion — è lui il primo a intervenire. Il suo staff più giovane osserva, impara e si affida ai movimenti sicuri di chi ha visto passare centinaia di modelli e tecnologie: pneumatici radiali, tubeless, cerchi rinforzati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Immaginiamo una scena quotidiana: mattina d’estate, il sole illumina le gomme disposte all’esterno del locale. Franco, con salopette e guanti, prepara uno pneumatico per un SUV e suggerisce il corretto schema di coppie di serraggio. Una dinamica che trasmette dignità del lavoro, cura artigianale e continuità generazionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Abbiamo voluto celebrare la laboriosità e la tenacia di Franco Mattia: un protagonista concreto che rompe ogni cliché sul limite dell’età e rinnova un’idea di lavoro fondato sull’esperienza. A Valmontone, Mattia Pneumatici resta un laboratorio vivo dove il corpo guida la memoria tecnica, dove anche a 93 anni si continua a fare la differenza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata