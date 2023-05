La Giornata Internazionale dei Musei a Roma il 18 maggio

Dopo il successo della Notte dei Musei andata in scena tra il 13 e il 14 maggio 2023, giovedì 18 maggio è in arrivo la Giornata Internazionale dei Musei 2023, organizzata dall’ICOM (International Council of Museums). Ogni anno dal 1977 ICOM organizza a livello mondiale la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD), selezionando di volta in volta un tema specifico.

Musei, Sostenibilità e Benessere è il tema scelto per la nuova edizione. La Sovrintendenza Capitolina propone per l’occasione un ampio programma di appuntamenti gratuiti nei musei civici di Roma Capitale: in calendario aperture straordinarie, visite guidate, laboratori, visite tattili e in LIS, la lingua dei segni Italiana, una lingua naturale veicolata attraverso il canale visivo-gestuale utilizzata dai componenti della comunità sorda segnante.

Obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei

L’obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei è avere consapevolezza del fatto che, i Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli. Essi svolgono un ruolo nel modellare e realizzare futuri sostenibili e possono farlo tramite programmi educativi, mostre, sensibilizzazione della comunità e ricerca.

I Musei possono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con diverse modalità: dalla lotta contro il cambiamento climatico, alla promozione dell’inclusività, dalla lotta contro l’isolamento sociale, al miglioramento della salute mentale.

I Musei che partecipano all’iniziativa programmano eventi innovativi e attività inerenti al tema prescelto e coinvolgono il proprio pubblico, evidenziando l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

Video guida LIS per la Pinacoteca Capitolina

La Giornata Internazionale dei Musei sarà l’occasione per presentare, alle 15:30, la audio/video guida LIS della Pinacoteca Capitolina, un nuovo strumento per la conoscenza dell’immenso patrimonio storico-artistico della Galleria.

I dieci episodi permetteranno a tutti di scoprire l’intera collezione, sala per sala, vivendo una esperienza più completa e coinvolgente alla scoperta di una raccolta unica che custodisce autentici capolavori della storia dell’arte.

Dopo un’introduzione sulla formazione della Pinacoteca, i visitatori sono accompagnati, lungo tutto il percorso, attraverso otto sale e una lunga Galleria, situate al secondo piano di Palazzo dei Conservatori. A ogni sala corrisponde un video, a eccezione della Sala Santa Petronilla che, per la ricchezza di capolavori esposti, è stato suddiviso in due parti.

Disponibili online, i 10 video potranno essere visionati sul proprio smartphone per lasciarsi guidare attraverso le sale oppure sul web in preparazione della visita.

La video guida è presentata al pubblico dalla Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina Ilaria Miarelli Mariani, alle ore 15:30 presso i Musei Capitolini. Attività e ingresso gratuiti per le persone con disabilità e a un loro accompagnatore. Iniziativa gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente. Ingresso gratuito con la Mic Card.

Incontri, visite e itinerari in presenza e online

Musei, Sostenibilità e Benessere è il tema scelto per la Giornata Internazionale dei Musei 2023, organizzata dall’ICOM (International Council of Museums) che ricorre il prossimo 18 maggio. Per l’occasione la Sovrintendenza Capitolina, propone un ampio programma di appuntamenti gratuiti nei musei civici di Roma Capitale i quali, in linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, si confermano luoghi della cultura in grado di promuovere il benessere psicofisico, l’inclusività e il contrasto all’isolamento sociale, oltre che sostenere azioni di lotta al cambiamento climatico. In calendario, aperture straordinarie, visite guidate, laboratori, visite tattili e in LIS.

Musei Civici

Museo Civico di Zoologia

Il Museo Civico di Zoologia il 18 maggio apre le sue porte per far conoscere il patrimonio di biodiversità che conserva anche per le future generazioni, facendo conoscere i rischi legati alla perdita di specie sulla Terra. Nella visita guidata del mattino, lungo le sale espositive dedicate al tema della diversità biologica, il pubblico ha modo di conoscere le specie animali e alcuni degli ambienti più minacciati del pianeta. Nel pomeriggio i curatori del museo accompagnano i visitatori ai depositi dove sono conservate le preziose collezioni zoologiche, veri e propri archivi della biodiversità.

Visite guidate a cura della Dottoressa Carla Marangoni: ore 11:00 (max 25 partecipanti), ore 16:00 (max 15 partecipanti), ore 17:00 (max 15 partecipanti). Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente. Durata della visita 60 minuti.

Galleria d’Arte Moderna

L’artista Liana Miuccio accompagna il pubblico all’interno della mostra “Visual Diary” che, attraverso le fotografie, un film, libri e oggetti, esplora i temi dell’identità, della memoria, della migrazione, alla ricerca dell’identità dei luoghi. Miuccio ha esposto le sue immagini e i suoi video in musei e gallerie di tutto il mondo.

Un racconto intimo e inclusivo che ricerca l’identità e il senso dei luoghi in cui si vive la propria quotidianità rendendoli uno spazio di benessere e di incontro. La ricerca di Liana Miuccio, artista visiva italo-statunitense di fama internazionale, entra in dialogo con i testi della scrittrice Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer, declinando in chiave personale il tema del benessere globale, inteso come il diritto di tutti ad accedere a una vita sana, sociale, in armonia con la città, l’ambiente, la comunità.

Giovedì 18 maggio alle ore 11:30, massimo 20 partecipanti. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente. Prenotazione consigliata allo 060608.

In caso di disponibilità le persone possono aggiungersi anche il giorno stesso sul posto.

Museo Napoleonico

Il museo come luogo dove tornare, dove trascorrere del tempo piacevole, immersi nella cultura, nell’arte, nella bellezza e nella storia. I Primoli ricevevano i loro ospiti nelle stanze che oggi sono le sale del museo. Si faceva musica, conversazione, si leggeva, si partecipava alle feste, si trascorreva del tempo “bello” insieme. Un percorso a tema leggero sull’otium, sul tempo libero e sul benessere tra fine Settecento e primo Novecento, raccontati attraverso le opere e le storie dei personaggi della collezione del Museo Napoleonico.

Attività e ingresso gratuiti. Visita guidata a cura di Laura Panarese. Ore 16:00, massimo 20 partecipanti. Durata della visita 90 minuti.

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

La cultura “fa bene”: il museo, luogo della cultura, assicura benessere. La visita guidata a due voci approfondisce i temi della progettazione, dell’accoglienza, dell’accessibilità e della comunicazione.

La visita proposta dalle due curatrici del museo non è rivolta solo alle opere esposte, ma anche alle loro modalità di allestimento nel contesto monumentale dei Mercati di Traiano e alla loro comunicazione, progettate per la fruizione di tutti. Visita con traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS.

Visita guidata ore 16:00-17:00, massimo 20 persone, durata 60 minuti. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente. Ingresso gratuito con la Mic Card.

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Un’esperienza immersiva per esplorare il mito di Perseo e Andromeda opere da una prospettiva diversa. La visita è rivolta anche a persone ipovedenti.

Visita integrata multisensoriale: tutti i visitatori sono invitati a bendarsi e a godere dell’esperienza, caratterizzata dall’ascolto di 2 storytelling accompagnati da una stimolazione aromatica. Un’esperienza immersiva per esplorare le nostre opere da una prospettiva diversa. Un tempo-spazio per uscire dalla dimensione temporale e affidarsi al racconto del mito di Perseo e Andromeda, affrescato sulla facciata del perduto Casino del Bufalo.

Iniziativa didattica, ore 16:00, potranno partecipare un massimo di 15 persone.

Centrale Montemartini

Visita guidata accessibile dedicata a visitatori ciechi e ipovedenti nell’ambito della Giornata Internazionale dei Musei.

Il percorso si articola tra le sezioni della mostra Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni Capitoline, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia.

La visita prevede l’esplorazione tattile di alcune delle opere esposte in mostra e del pannello tattile, che raffigura a rilievo il motivo floreale di una porzione del mosaico pavimentale “della Real Casa”.

Sono inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole tattili dei mosaici con scene figurate. Attività e ingresso gratuiti per ipovedenti e un accompagnatore. Prenotazione obbligatoria. Massimo 6 ipovedenti + 6 accompagnatori. Visita guidata ore 16:00. Durata visita 120 minuti.

Museo di Roma in Trastevere

Anteprima della mostra sulla fotografa Peggy Kleiber, un esempio di collaborazione virtuosa tra Museo e istituzioni culturali private finalizzata alla conservazione, allo studio e alla diffusione della bellezza e della cultura. La mostra di Peggy Kleiber (1940-2015), fotografa svizzera non professionista, mette in luce un archivio fotografico ricco e complesso, un grande patrimonio iconografico tutto da scoprire.

Due valigie, mai aperte, con 15.000 fotografie (1959- inizi anni ‘90) scattate da Peggy Kleiber, una giovane donna svizzera, un’insegnante, cresciuta tra poesia, musica e letteratura, con una grande passione per la fotografia che, dal punto d’incontro tra storia privata e storia collettiva, coglie la sua ricerca.

Visita guidata ore 18:00, durata 45 minuti. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente. Ingresso gratuito con la MIC Card.

Inoltre…

Il connubio tra natura, arte e benessere sarà di scena a Villa Torlonia in una visita alla scoperta della storia e delle curiosità al Casino Nobile, alla Casina delle Civette e alla Serra Moresca. Al Museo di Casal de’ Pazzi sono in programma visite e laboratori per apprendere come la Preistoria possa insegnare a vivere sostenibilmente. Al Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina appuntamento con Occhio al Trucco!: come la storia può coinvolgere e fare comunità.

La Villa di Massenzio e il Museo delle Mura saranno eccezionalmente aperti nel tardo pomeriggio per godere dei colori del tramonto, accompagnati dalle archeologhe della Sovrintendenza Capitolina. Al Teatro Argentina per conoscere un piccolo e prezioso museo. Infine, il Museo Carlo Bilotti propone l’Arte in un click, un approfondimento on line sui capolavori conservati all’interno di uno degli edifici più antichi di Villa Borghese.

Per informazioni tel. 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19)

© Riproduzione riservata