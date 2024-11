La Gioventù della Musica in festa a Valmontone: 32 giovani talenti in concerto

Domenica 1° dicembre, la Sala dell’Aria di Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone sarà teatro di un evento unico nel panorama musicale laziale: la rassegna “Noi Siamo Futuro”, ultimo appuntamento del cartellone Eklectika per il 2024. Organizzato dall’Associazione La Farandola con il patrocinio dei comuni di Valmontone, Colleferro e Paliano e il sostegno della BCC di Paliano, l’evento è concepito come una celebrazione del talento, dell’impegno e della passione dei giovanissimi musicisti, molti dei quali non ancora maggiorenni.

Noi siamo futuro: un maratona di musica e gioventù

La giornata inizierà alle ore 11 con la prima parte del concerto, per poi riprendere nel pomeriggio dopo una pausa pranzo. Sul palco si alterneranno ben 32 giovani artisti, offrendo un repertorio che spazia dai grandi classici della musica occidentale a composizioni meno conosciute ma altrettanto affascinanti. Da Bach a Rachmaninoff, da Chopin a Piazzolla, passando per Bartók, Villa-Lobos e Grieg, il programma promette di essere una vera maratona musicale, con momenti di sorprendente varietà e originalità.

Non solo pianoforte: la ricchezza degli strumenti

Pur con una forte presenza di repertorio pianistico, la rassegna darà spazio a formazioni meno consuete, come duo di clarinetti, flauto e chitarra, violino, violoncello e persino la fisarmonica. Questa diversità strumentale riflette l’intento dell’evento: non solo celebrare la musica classica come patrimonio universale, ma anche dimostrare che fare musica è un percorso inclusivo e arricchente per ogni giovane, indipendentemente dal livello di ambizione o dalla scelta dello strumento.

La rassegna si distingue per il suo approccio inclusivo, dando voce a tutti i giovani musicisti, da quelli che vedono la musica come un percorso personale e creativo, a coloro che, con fatica e sacrificio, hanno deciso di intraprendere studi musicali intensivi. Tra i partecipanti ci saranno diversi premiati di concorsi nazionali e alcuni vincitori assoluti del prestigioso Concorso Nazionale Gian Galeazzo Visconti, noto per l’attenzione riservata agli studenti di Scuole Medie a Indirizzo Musicale e Licei Musicali di tutta Italia.

Il valore della musica per i giovani

L’evento si propone come una festa della musica e al contempo come un’occasione di riflessione sull’importanza dell’educazione musicale per le giovani generazioni. Suonare uno strumento da adolescenti non è solo un’attività artistica, ma un’esperienza formativa che favorisce la disciplina, la creatività e la capacità di lavorare in gruppo. Come sottolineano gli organizzatori: “Fare musica è un valore prezioso, a qualsiasi livello, e merita di essere riconosciuto come un’opportunità di crescita personale e professionale”.

L’evento non sarebbe stato possibile senza la dedizione di tanti docenti, l’entusiasmo dei giovani musicisti e il sostegno delle loro famiglie. “Un grazie speciale va a chi ogni giorno crede nel valore dell’insegnamento musicale, alimentando la passione e il talento dei ragazzi”, hanno dichiarato gli organizzatori.

Un appuntamento da non perdere

“Noi Siamo Futuro” rappresenta molto più di un semplice concerto. È un tributo alla bellezza della musica e al potenziale dei giovani, un’occasione per riconoscere che il talento e la passione possono superare ogni barriera. Con la varietà del programma e la qualità degli interpreti, l’evento si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti e significativi del panorama culturale laziale di quest’anno. Per chiunque ami la musica e creda nel futuro, Palazzo Doria Pamphilj il 1° dicembre è una tappa obbligata.