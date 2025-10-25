La Grande Musica nelle Periferie incanta Pietralata: applausi per Beethoven, Schubert ed Ellington

Un quartiere che si trasforma in palcoscenico, un pubblico caloroso e un progetto che avvicina la cultura ai cittadini. Alla Chiesa di San Romano Martire di Largo Beltramelli il ciclo “La Grande Musica nelle Periferie” continua a registrare un successo straordinario: martedì 21 ottobre con Beethoven e Schubert, e giovedì 23 ottobre con Duke Ellington e l’American Swing. Standing ovation e lunghe file di applausi hanno confermato quanto la musica sia un linguaggio universale capace di abbattere distanze, anche quelle geografiche e sociali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un pubblico numeroso e coinvolto

La partecipazione è stata massiccia fin dal primo concerto inaugurale di domenica 19 ottobre, dedicato a Vivaldi e Bach. Nel secondo appuntamento l’Orchestra di Fiati Santa Croce, diretta da Arman Azemoon, ha proposto un percorso suggestivo nella musica per fiati di Beethoven e Schubert, mostrando al pubblico l’ampiezza espressiva e timbrica di questo repertorio.

La risposta della sala non si è fatta attendere: applausi interminabili e una vera e propria standing ovation hanno salutato i musicisti, segno tangibile di un progetto che incontra il favore della comunità.

Dallo swing americano alle note immortali di Vienna

Giovedì 23 ottobre la rassegna ha fatto un balzo oltreoceano con la Cotton Club Orchestra diretta da Remo Izzi, che ha portato sul palco l’energia del jazz e dello swing di Duke Ellington e dei suoi contemporanei. Un repertorio diverso, ma ugualmente coinvolgente, che ha dimostrato come le periferie possano diventare spazi privilegiati per la contaminazione culturale e l’incontro tra tradizioni musicali.

Anche in questa occasione la chiesa era gremita e il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando che l'interesse per la musica di qualità non conosce confini.

I prossimi appuntamenti della rassegna

Il programma prosegue con altri due eventi molto attesi:

Domenica 26 ottobre, ore 16:30: Gran Gala del Bel Canto con l’Orchestra Filarmonica di Testaccio e i solisti Anna Kazlova e Giorgio Carli, diretti da Stefano Sovrani.

Gran Gala del Bel Canto con l’Orchestra Filarmonica di Testaccio e i solisti Anna Kazlova e Giorgio Carli, diretti da Stefano Sovrani. Giovedì 30 ottobre, ore 19:30: “Gli Oscar del Cinema” con la Nova Amadeus Chamber Orchestra e la soprano Anna Kazlova, sempre sotto la direzione di Stefano Sovrani.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, un'opportunità preziosa per ascoltare musica di altissimo livello senza barriere economiche.

Cultura e PNRR: il valore del progetto

“La Grande Musica nelle Periferie” è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Caput Mundi. La rassegna è realizzata in collaborazione con SIAE e punta a valorizzare i quartieri periferici di Roma attraverso eventi culturali di richiamo internazionale.

Un progetto che non solo arricchisce l’offerta culturale della città, ma contribuisce anche a rafforzare il senso di comunità e di appartenenza dei residenti.

Come partecipare e informazioni utili

Gli eventi si svolgono presso la Chiesa di San Romano Martire, facilmente raggiungibile con la Metro B (fermate Tiburtina o Quintiliani) o con diverse linee di autobus. L’organizzazione invita a utilizzare mezzi sostenibili, anche a piedi o in bicicletta dai quartieri limitrofi.

