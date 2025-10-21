Un concerto che ha unito la grande tradizione musicale europea con la vitalità di un quartiere romano in cerca di bellezza e cultura. Domenica 19 ottobre, la Chiesa di San Romano Martire ha ospitato il debutto del ciclo “La Grande Musica nelle Periferie”, con l’esecuzione di Bach e Vivaldi affidata alla Vivaldiana Chamber Orchestra diretta dal Maestro Corrado Stocchi. Un evento che ha registrato un successo oltre le aspettative, con lunghi applausi e una standing ovation che hanno consacrato la serata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Vivaldi e Bach accendono il Tiburtino-Pietralata

Il programma ha proposto due capisaldi del repertorio barocco: il Concerto BWV 1042 in Mi maggiore di Johann Sebastian Bach e le celebri "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi. La precisione stilistica, la passione e la sensibilità interpretativa di Corrado Stocchi, impegnato anche come violino concertante, hanno reso l'ascolto un'esperienza intensa e coinvolgente.

La cultura come strumento di comunità

Il progetto, promosso da Roma Capitale e sostenuto dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR, punta a portare la grande musica classica nelle periferie romane. Non si tratta solo di concerti, ma di momenti di aggregazione, crescita e condivisione culturale, aperti a tutti grazie all'ingresso gratuito.

Il calendario dei prossimi appuntamenti

Il ciclo prevede cinque eventi in totale, spaziando dal repertorio classico al jazz e al cinema:

21 ottobre – Beethoven e Schubert per fiati

23 ottobre – Duke Ellington e i contemporanei

26 ottobre – Gran Gala del Bel Canto

30 ottobre – Gli Oscar del Cinema

Tutti si svolgeranno presso la Chiesa di San Romano Martire, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

Una sfida vinta: la musica che riempie le periferie

Il concerto inaugurale dimostra che anche nelle zone meno centrali di Roma esiste un pubblico curioso, attento e desideroso di vivere esperienze culturali di qualità. Un segnale forte di rinascita e partecipazione, che conferma la validità del progetto e apre la strada a nuove opportunità per la vita culturale della Capitale.