La Lazio affonda contro l’Udinese, 2-1 il risultato finale: Thauvin sugli scudi

La Lazio perde meritatamente contro una Udinese tosta e con un Thauvin in giornata di grazia. 2-1 il risultato finale con i gol di Lucca e appunto Thauvin. Isaksen per i biancocelesti

Una Lazio brutta e senza idee soccombe sotto i colpi di Florian Thauvin, che nel primo tempo serve un cioccolatino di esterno sinistro sulla testa di Lucca. Poi nella ripresa si avventura in un coast to coast che spacca la difesa biancoceleste e regala il raddoppio all’Udinese. Neanche in superiorità numerica per più di venti minuti i ragazzi di Baroni sono riusciti ad essere mai pericolosi, trovando il gol solo a due minuti dal termine con Isaksen. Sabato arriva il Milan allo stadio Olimpico, e ci vorrà un’altra prestazione per avere la meglio del diavolo.

Primo Tempo

Seconda giornata del campionato di Serie A Enilive, al Bluenergy Stadium di Udine si affrontano i padroni di casa dell‘Udinese, e la Lazio di Marco Baroni. I precedenti sorridono alla squadra biancoceleste, che nelle ultime 11 gare ha vinto in otto occasioni e pareggiato le restanti tre. Dopo appena cinque minuti l’Udinese, alla prima sortita offensiva, passa in vantaggio con Lucca che di testa su cross di Thauvin batte Provedel.

Bella azione della Lazio al minuto 18 con Noslin che dal limite dell’area spara alto. Gioca bene l’Udinese, al 25′ Brenner a centrocampo accelera e serve Ehizibue che, appena entrato in area calcia a lato. Ancora una ripartenza dei bianconeri alla mezz’ora con Thauvin che calcia in porta, ma trova la manona di Provedel a respingere proteso in tuffo. Al 34′ lancio lungo di Provedel che pesca Castellanos, l’attaccante appena entrato in area tenta il pallonetto che finisce altissimo.

Al 48′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zaccagni, Romagnoli si inserisce e colpisce di testa, Ehizibue salva sulla linea di porta. Dopo sei minuti di recupero finisce la prima frazione di gioco con l’Udinese in vantaggio per uno a zero.

Secondo Tempo

La ripresa comincia come meglio non poteva per l’Udinese, al 50′ coast to coast di Thauvin che entra in area e raddoppia, senza che nessuno della Lazio lo contrasti a dovere. Al 57′ ancora i friulani pericolosi, Brenner prova la conclusione dal limite dell’area, pronto Provedel a respingere di piede.

Si sveglia la Lazio al minuto 63 con Vecino che da dentro l’area, si gira e calcia, Okoye devia in calcio d’angolo. Al minuto 68 doppio giallo per Kamara che lascia l’Udinese in 10 uomini. Un minuto dopo Castellanos sfiora il gol con un colpo di testa su cross di Lazzari, palla che esce di poco. Con i friulani in dieci la Lazio ci prova con più convinzione, e al 76′ e’ Zaccagni che prova il tiro all’altezza del dischetto di rigore, blocca senza problemi Okoye.

Al 90′ Vecino colpisce di testa al centro dell’area, pallone che si stampa sulla traversa. Accorcia le distanze la Lazio a due minuti dal termine con Isaksen che ribadisce in gol una respinta di Okoye su tiro di Castellanos. Finisce la partita dopo sei minuti di recupero, l’Udinese vince meritatamente per 2-1.

Le Pagelle

Provedel: 5

Lazzari: 5,5

Casale: 5

Romagnoli: 5

Marusic: 5

Guendouzi: 5

Vecino: 5

Dele-Bashiru: 5

Noslin: 5

Castellanos: 6

Zaccagni: 5

I Subentrati

Patric (46′): 5

Dia: (60′): 5

Isaksen (60′): 5,5

Hysaj (82′): S.V.

Tchoauna (82′): S.V.

Foto: Profilo Facebook SS Lazio