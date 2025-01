La Lazio chiude i giochi in mezz’ora, Real Sociedad annichilita: finisce 3-1 all’Olimpico

La vittoria contro il Verona ha certificato che la Lazio è abile a dire la sua anche in situazioni di estrema difficoltà dal punto di vista numerico. Gli infortuni per Baroni sono ancora tanti e anche contro la Real Sociedad il mister è stato costretto a scelte obbligate, con il chiaro intento di portare a casa i 3 punti e accedere direttamente al prossimo turno di Europa League da prima in classifica. Per i baschi una vittoria avrebbe significato raggiungere l’ottavo posto assieme ad altre tre squadre, ma la gara dell’Olimpico si è messa subito male per gli ospiti.

Primo Tempo

La partita tra Lazio e Real Sociedad inizia subito con un’energia travolgente. Al 5′, Mario Gila sblocca il risultato raccogliendo un pallone vagante in area e scagliandolo con precisione all’incrocio dei pali di destra, portando la Lazio sull’1-0.

L’intensità si alza ulteriormente e, al 7′, Rovella riceve il primo cartellino giallo per un intervento falloso. La Real Sociedad risponde al 12′, con Munoz che viene ammonito dopo un fallo evidente. Al 15′, la Lazio va vicinissima al raddoppio con Castellanos, che per poco non trasforma con un colpo di testa un angolo battuto magistralmente. La palla non ha varcato la linea di porta per intero di soli 4 centimetri.

Pochi minuti dopo, al 22′, la Real Sociedad va vicinissima al pareggio: Sucic colpisce il palo sinistro con un tiro ravvicinato che lascia tutti a bocca aperta. Al 30′, la squadra ospite resta in dieci uomini per l’espulsione di Munoz, ammonito per la seconda volta dopo un intervento sconsiderato.

La Lazio approfitta immediatamente della superiorità numerica e al 32′ raddoppia: Isaksen serve un pallone perfetto a Zaccagni, che con freddezza insacca nell’angolino basso di destra, portando il punteggio sul 2-0. Pochi minuti dopo, al 34′, Castellanos sigla il 3-0 con un colpo di testa centrale, su assist di Tavares.

La Real Sociedad cerca di riorganizzarsi con un cambio al 36′, sostituendo Mendez con Lopez, ma la sfortuna colpisce la Lazio al 43′, quando Tavares è costretto a lasciare il campo per infortunio. Dele-Bashiru prende il suo posto.

L’arbitro fischia la fine del primo tempo al 49′, con la Lazio in pieno controllo del match grazie al triplo vantaggio e alla superiorità numerica.

Secondo Tempo

Il secondo tempo riprende con la Lazio saldamente in vantaggio, ma la Real Sociedad non sembra entrare con il piglio giusto. Di fatto la seconda frazione di gioco non regala grandi spunti, con gli ospiti che si barricano in difesa per non subire ulteriori gol. Al 53′, Zaccagni riceve un cartellino giallo per un intervento fuori tempo, che testimonia la crescente tensione in campo. Poco dopo, la Lazio effettua due sostituzioni consecutive: al 55′, Noslin prende il posto di Isaksen, e al 56′, Tchaouna sostituisce Zaccagni per aggiungere freschezza in attacco.

La Real Sociedad cerca di riorganizzarsi, e al 70′, Jon Pacheco entra al posto di Nayef Aguerd. Nel frattempo, la Lazio continua a creare pericoli. Al 76′, Pedro colpisce una traversa clamorosa con un tiro dal limite, lasciando i tifosi a bocca aperta. Nello stesso minuto, Boulaye Dia viene sostituito da Balde.

La Real Sociedad trova il gol della bandiera al 83′ grazie a Barrenetxea, che colpisce di testa un rimbalzo nell’area piccola e spedisce il pallone in rete, portando il punteggio sul 3-1. Nonostante questo, la Lazio mantiene il controllo del match.

L’arbitro fischia la fine al 94′, decretando una vittoria convincente per la Lazio, che ha saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni e mantenere il controllo per gran parte dell’incontro.

Pagelle

Mandas – 6

Marusic – 6,5

Gila – 7,5

Romagnoli – 6,5

Tavares – 6,5

Guendouzi – 6,5

Rovella – 6,5

Isaksen – 7

Dia – 6

Zaccagni – 7

Castellanos – 7

Subentrati

Dele-Bashiru – 6

Pedro – 6,5

Tchaouna – 5,5

Noslin – 5,5

Balde – 6