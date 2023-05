La Lazio chiude in bellezza, Cremonese battuta 3-2: decide Milinkovic nel finale

Dopo un grande primo tempo la Lazio soffre nella ripresa, concedendo due reti alla Cremonese nei primi 15′. La squadra di Maurizio Sarri, spinta da un pubblico dalle grandi occasioni, risolve la gara nel finale grazie alla rete di Sergej Milinkovic Savic. Nel pre gara grande festa per i calciatori del 26 maggio 2013, che hanno portato la Coppa Italia a Formello nello storico derby contro la Roma. Infine da non dimenticare il saluto di Stefan Radu, che saluta la Lazio dopo ben quindici anni. Il difensore romeno, infatti, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

La partita

La gara si apre con la Lazio immediatamente in vantaggio, grazie alla rete realizzata da Elseid Hysaj. Dopo circa 30 minuti di grande gestione i biancocelesti trovano il raddoppio, grazie al tiro di prima intenzione da parte di Sergej Milinkovic Savic. termina con i biancocelesti avanti 2-0 la prima frazione di gioco.

La ripresa vede una Lazio in affanno, con la Cremonese che al minuto 54 riapre la gara grazie alla grande conclusione di Pablo Galdames. Pochi minuti più tardi clamorosa autorete di Manuel Lazzari, che di testa appoggia nella propria rete. La Lazio ci prova, ma la conclusione di Milinkovic Savic viene respinta praticamente sulla linea da un difensore della Cremonese. Gli ospiti vanno addirittura vicini alla rete del 2-3, ma la conclusione di Tsadjout trova un attento Provedel. Al minuto 89, però, l’Olimpico esplode grazie alla doppietta di Sergej Milinkovic Savic, che consegna i tre punti ai capitolini. Termina con il risultato di 3-2 l’ultima partita casalinga dei biancocelesti.

Le pagelle

Provedel 6

Chiamato in causa in poche circostanze. Totalmente incolpevole sulle due reti degli ospiti.

Lazzari 5,5

Sufficiente nel primo tempo, completamente insufficiente nella ripresa. Oltre all’autorete che ha regalato il pareggio agli ospiti, ha sbagliato molto.

Romagnoli 6,5

Anche oggi si è dimostrato praticamente un muro, concedendo poco o nulla agli attaccanti della Cremonese.

Casale 6,5

Forma una grande coppia con Romagnoli. Incolpevole sulle due reti della squadra di Ballardini.

Hysaj 6,5

Buona prestazione, condita dal goal che ha sbloccato la gara. Calato un pò nella ripresa, ma ha comunque fatto il suo.

Vecino 6,5

Partita di grande carattere, ha messo a disposizione della squadra tutta l’esperienza maturata.

Milinkovic Savic 7,5

Migliore in campo in assoluto. Doppietta e partita da centrocampista d’alta scuola. Quando è in questa condizione è determinante per la squadra biancoceleste.

Luis Alberto 6

Più spento del solito anche se ha fatto il massimo per aiutare la squadra, soprattutto in fase di non possesso.

Pedro 6

Buona prova per lo spagnolo che, soprattutto nel primo tempo, ha cercato di dare quel qualcosa in più. Suo l’assist per il raddoppio di Milinkovic.

Immobile 6

Tanto cuore ma poca precisione. Il bomber biancoceleste oggi è apparso in difficoltà, anche se sempre pronto per aiutare i compagni.

Zaccagni 6

Da qualche partita si vede che è calata la stanchezza, e la gara di oggi lo ha confermato. Cerca comunque di essere sempre presente in entrambi le fasi di gioco.

Felipe Anderson (60′) 6

Entra al posto di Pedro e crea non pochi problemi alla retroguardia della Cremonese. Uno dei migliori della stagione biancoceleste.

Pellegrini (80′) S.V.

Basic (80′) S.V.

Radu (90′) S.V.

Foto: profilo ufficiale S.S. Lazio

© Riproduzione riservata