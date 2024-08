La Lazio espugna Frosinone con i gol di Zaccagni e Vecino, 0-2 il risultato finale

La Lazio si impone per due a zero sul campo di un buon Frosinone. Ottimo test per i ragazzi di Baroni che vincono 2-0 grazie ai gol del capitano Mattia Zaccagni e di Vecino

Frosinone: (4-4-2): Cerofolini; Oyono, Cittadini, Monterisi, Marchizza; Gelli, Brescianini, Ghedjemis, Di Stefano; Kvernadze, Cuni.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Patrick, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Terz’ultima amichevole per la nuova Lazio di Marco Baroni che affronta, allo stadio Benito Stirpe, i padroni di casa del Frosinone, retrocesso nella passata stagione all’ultima giornata di campionato dopo un’eccellente girone di andata.

Un’altro test importante per i biancocelesti nell’avvicinamento all’esordio in campionato in programma domenica 18 agosto allo stadio Olimpico, contro il neo promosso Venezia allenato proprio dall’ex mister dei Ciociari Eusebio Di Francesco, con calcio d’inizio alle ore 20:45.

Dopo un’avvio di marca biancoceleste al 10′ la Lazio sfiora il gol con Dele-Bashiru che imbeccato da Lazzari a tu per tu con il portiere calcia a lato. Ancora Lazio pericolosa al 18′ con Guendouzi che serve Zaccagni che, dal lato sinistro dell’area cerca al centro Noslin che però non aggancia la sfera. Ci prova ancora la Lazio al 32′ con una botta da fuori di Pellegrini, pallone che finisce alto. Poco altro nella prima frazione di gioco se non una rissa con protagonisti Guendouzi e Marchizza.

La prima occasione della ripresa è sempre dei ragazzi di Baroni, con Noslin che servito da Rovella calcia a lato.Al settimo è ancora Noslin a provare il tiro, bravo Cerofolini a respingere. Al 18′ occasione gialloblu ben sventata da Provedel, sul capovolgimento di fronte e’ Isaksen a tentare la conclusione che arriva debole tra le braccia di Cerofolini. Al minuto 20 la sblocca il capitano Mattia Zaccagni, che dalla sua mattonella infila di precisione il pallone in rete. In pieno recupero Vecino dagli sviluppi di un calcio d’angolo raddoppia.

Ottimo test per i ragazzi di Baroni che a volte peccano di sufficienza, ma tengono bene il campo e portano a casa una vittoria che fa morale, migliore in campo il capitano Mattia Zaccagni autore del gol che ha sbloccato la partita.

Foto: Profilo Facebook S.S.Lazio