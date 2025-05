La Lazio espugna il Castellani, decisivo Dia: Empoli battuto 1-0

Era una partita cruciale per le due squadre, Empoli e Lazio, che si sono incontrate in un momento di stagione molto delicato. Nell’ambiente laziale si è parlato ben poco di calcio nelle ultime ore, visti i due contenuti diffusi sui social apertamente diretti a Lotito e Fabiani. Lo stesso direttore sportivo, pochi minuti prima della gara, ha precisato che il club si rivolgerà nelle sedi opportune per intraprendere provvedimenti seri. Intanto al Castellani c’erano in ballo una salvezza e una qualificazione in Champions.

Primo Tempo

La Lazio parte fortissimo al Castellani e dopo appena un minuto rompe subito l’equilibrio: Elseid Hysaj scodella un cross perfetto dalla destra, Boulaye Dia è rapidissimo a farsi trovare nel cuore dell’area e con un destro rasoterra batte Vasquez per lo 0-1. Un avvio che sorprende l’Empoli, costretto subito ad inseguire.I padroni di casa cercano di reagire con ordine, senza però impensierire troppo Mandas, attento in uscita su un paio di traversoni. L’occasione più pericolosa per gli azzurri arriva al 14’: Marianucci scarica un destro potente da fuori area diretto sotto la traversa, ma Mandas risponde con un intervento prodigioso.La gara si incattivisce a metà tempo, con diversi falli e un primo cartellino giallo per Lorenzo Colombo. Proprio l’attaccante empolese si rende protagonista dell’episodio chiave: al 38’ entra in ritardo e si becca il secondo giallo. L’Empoli resta in dieci, la Lazio alza il baricentro.

Guendouzi va vicino al raddoppio con un destro dal limite, respinto con i pugni da Vasquez, mentre Marusic e Castellanos ci provano nel finale, quest’ultimo sfiorando di testa su cross di Pellegrini nei minuti di recupero.La Lazio tiene il possesso e cerca il colpo del KO, l’Empoli si affida all’orgoglio per restare in partita. La prima frazione si chiude con i biancocelesti in spinta e con una superiorità numerica che potrebbe pesare.

Secondo Tempo

Nella ripresa, l’Empoli crede nel pareggio e al 52’ sembra trovarlo con Mattia Viti, che insacca dopo una punizione. L’arbitro Andrea Colombo però ferma tutto: interviene il VAR e conferma il fuorigioco, gol annullato. La Lazio resta avanti e prova a gestire il vantaggio, ma l’episodio rimane come l’unico tentativo realmente pericoloso da parte dei toscani. La Lazio, nonostante il vantaggio, pecca di poca precisione e concentrazione, non riuscendo mai a trovare il gol del raddoppio. Baroni deve correre ai ripari dopo l’espulsione di Hysaj al 76’ per doppia ammonizione, dopo un’ingenua trattenuta da parte del terzino albanese. I biancocelesti si trovano in parità numerica, ma non smettono di cercare il secondo gol. Pedro sfiora il raddoppio con un tiro a giro, poi nel recupero Isaksen si presenta a tu per tu con Vasquez ma il portiere dell’Empoli salva tutto con un intervento strepitoso.

La Lazio resiste e porta a casa una vittoria sofferta ma meritata: finisce 1-0. Tre punti fondamentali in ottica Europa, con lo scontro diretto contro la Juventus all’orizzonte. Da segnalare un rigore negato da Colombo, nonostante il fallo evidente ai danni di Pedro.

Pagelle

Mandas – 6

Hysaj – 5

Gigot – 6,5

Romagnoli – 5,5

Rovella – 5,5

Pellegrini – 5,5

Guendouzi – 5,5

Marusic – 5,5

Dia – 6

Zaccagni – 5,5

Castellanos – 5,5

Subentrati

GIla – 6

Pedro – 6

Isaksen – 6

Vecino – 5,5

Provstgaard – 5,5

*Foto: profilo X S.S. Lazio

