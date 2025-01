La Lazio rovina tutto in 20 minuti, poi ci si mette la sfortuna: all’Olimpico passa la Fiorentina per 2-1

Partita difficile per la Lazio, quella di stasera contro la Fiorentina di Palladino. La Viola arriva da una serie di risultati poco confortanti e per questo la trasferta di Roma assume tutt’altra valenza. Baroni, alle prese con tanti infortuni, non può contare su Nuno Tavares ed è ancora orfano di Manuel Lazzari: le scelte difensive sono state quindi obbligate per il tecnico ex Verona.

Primo Tempo

La partita inizia con grande intensità, e al 11′ la Fiorentina sblocca subito il risultato. Gosens serve un pallone preciso ad Adli, che con una conclusione potente e precisa manda il pallone all’angolino destro, portando i viola in vantaggio per 1-0.

Non passa molto tempo, e al 17′ la Fiorentina raddoppia. Dodo mette un pallone perfetto in area per Beltran, che di testa insacca a porta praticamente vuota. È 2-0, e la Lazio appare in difficoltà nel contenere le azioni offensive degli avversari.

La Lazio prova a reagire, ma al 34′ è la Fiorentina ad andare vicina al tris. Gudmundsson, ben piazzato, colpisce il palo destro con un tiro ravvicinato, mancando un’occasione clamorosa per allungare ulteriormente.

Nel finale di primo tempo, al 45′, Dia cade in area dopo un contatto, ma l’arbitro lascia proseguire senza esitazioni. Poco dopo, al 48′, il primo tempo si chiude con la Fiorentina avanti per 2-0, grazie a una prestazione concreta e incisiva. La Lazio avrà bisogno di cambiare marcia nella ripresa per rientrare in partita.

Secondo Tempo

La seconda metà del match tra Lazio e Fiorentina vede un susseguirsi di eventi intensi, con entrambe le squadre che cercano di cambiare le sorti dell’incontro. Al 62′, l’arbitro Antonio Rapuano estrae un cartellino giallo per Raffaele Palladino, visibilmente nervoso a bordo campo, mentre un minuto dopo Yacine Adli riceve un’ammonizione per eccessiva lentezza nel riprendere il gioco. Poco dopo, al 64′, lo stesso Adli si fa ammonire dopo essere uscito e riceve il secondo giallo, quindi l’espulsione.

Al 66′, Elseid Hysaj subentra a Luca Pellegrini per dare più solidità al reparto arretrato. Tuttavia, la tensione cresce anche tra i giocatori della Fiorentina: al 70′, Dodo viene ammonito per aver ritardato la ripresa del gioco, seguito poco dopo da Mandragora, che riceve un giallo per un fallo evidente.

Al 80′, Marco Baroni opta per un cambio: Boulaye Dia lascia il campo e Tijjani Noslin prende il suo posto, aggiungendo energia alla squadra. Poco dopo, la Fiorentina risponde con due sostituzioni: Gudmundsson e Dodo vengono rimpiazzati da Riccardo Sottil e Fabiano Parisi rispettivamente.

La partita si infiamma nei minuti finali. Al 90′, Pedro viene ammonito per proteste, mentre Marco Baroni riceve un giallo per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro. Solo pochi istanti dopo, al 92′, Adam Marusic riapre la gara per la Lazio con un colpo di testa ravvicinato, sfruttando una deviazione di Hysaj. Il punteggio diventa 2-1, riaccendendo le speranze dei biancocelesti.

Nel recupero, al 94′, la situazione in panchina degenera: Marco Baroni riceve un secondo giallo e viene espulso, mentre al 95′, Marusic tenta un’altra conclusione dalla distanza, ma De Gea risponde con una parata eccellente. Al 98′, Pedro ha l’ultima grande occasione della partita, ma il suo tiro dalla media distanza si stampa sul palo destro, lasciando l’Olimpico col fiato sospeso.

Con il triplice fischio al 99′, la partita si conclude con la vittoria della Fiorentina per 2-1. Nonostante un finale acceso, la Lazio non riesce a completare la rimonta, mentre la Fiorentina porta a casa tre punti importanti.

Pagelle

Provedel – 5,5

Marusic – 6,5

Gila – 6

Romagnoli – 6

Pellegrini – 5,5

Guendouzi – 6,5

Dele-Bashiru – 5

Isaksen – 5,5

Dia – 6

Zaccagni – 6

Castellanos – 6

Subentrati

Hysaj – 6

Pedro – 6

Rovella – 6,5

Noslin – s.v.

*Foto: profilo X S.S. Lazio