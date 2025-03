La Lazio su Netflix? Ipotesi di una serie tv sulla storia del club: cosa filtra

Dopo la vittoria per certi versi clamorosa di ieri sera contro il Viktoria Plzen nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, i tifosi della Lazio stamattina hanno avuto un motivo in più per sorridere: presto, infatti, potrebbero vedere la storia della loro squadra del cuore trasformata in una serie TV targata Netflix. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la piattaforma di streaming starebbe lavorando a un docu-serie multi-stagionale dedicata alla società capitolina, con l’obiettivo di ripercorrerne la storia dalla fondazione nel 1900 fino ai giorni nostri. Un progetto ambizioso, pensato per raccontare il club non solo attraverso le sue vittorie sul campo, ma anche grazie agli uomini che l’hanno reso grande e alla passione viscerale dei suoi tifosi.

Serie tv sulla Lazio, i dettagli

Le prime indiscrezioni parlano di una narrazione avvincente e coinvolgente, che alternerà momenti di grande calcio, aneddoti inediti, testimonianze di protagonisti del passato e del presente, oltre a riprese esclusive all’interno della società. L’obiettivo è offrire agli spettatori non solo un racconto sportivo, ma anche un viaggio nell’identità della Lazio, mostrando come il club abbia attraversato epoche, crisi, trionfi e momenti indimenticabili. Tra gli aspetti più interessanti ci sarà un’attenzione particolare al tifo biancoceleste, con interviste ai sostenitori laziali per far emergere il loro attaccamento viscerale ai colori del club.

Un aspetto chiave del progetto sarà il coinvolgimento di alcune icone della storia laziale, chiamate a raccontare in prima persona il loro legame con la maglia biancoceleste. Tra i nomi che potrebbero prendere parte al racconto figurano Miroslav Klose, attaccante tedesco campione del mondo nel 2014 e idolo dei tifosi per la sua dedizione e professionalità, Paolo Di Canio, simbolo di lazialità pura e protagonista del famoso derby vinto nel 1989 con un gol sotto la Curva Nord, e Giuseppe Signori, uno dei bomber più amati della storia biancoceleste. Ma non solo: la serie potrebbe includere anche figure chiave del presente, giocatori, allenatori ed ex dirigenti che hanno segnato gli anni recenti della Lazio, fino agli ultimi successi ottenuti con Simone Inzaghi e Maurizio Sarri.

Se confermata, la serie sulla Lazio si inserirebbe in una tendenza ormai consolidata nel mondo dell’intrattenimento sportivo. Negli ultimi anni, infatti, Netflix ha investito sempre più in documentari e serie dedicate al calcio, come il successo di Sunderland ‘Til I Die, The Last Dance su Michael Jordan o Juventus: First Team. Un progetto simile su un club storico come la Lazio rappresenterebbe un’occasione unica per i tifosi, che potrebbero rivivere i momenti più emozionanti della storia biancoceleste attraverso immagini d’archivio, retroscena esclusivi e racconti dei protagonisti. Inoltre, grazie alla risonanza internazionale di Netflix, il documentario potrebbe far conoscere la storia della Lazio al pubblico di tutto il mondo, consolidando il prestigio della società anche fuori dai confini italiani.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Netflix né della società biancoceleste, ma il progetto sembra essere già in fase avanzata di discussione. La produzione potrebbe richiedere diversi mesi di riprese, soprattutto per raccogliere le testimonianze di ex giocatori e personaggi chiave, oltre a ricostruire con filmati inediti oltre un secolo di storia laziale. Se tutto dovesse andare secondo i piani, la serie potrebbe vedere la luce tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, regalando ai tifosi laziali un viaggio emozionante nel passato, presente e futuro del loro club. Si vedrà, prossimamente, se il progetto effettivamente vedrà la luce.

© Riproduzione riservata