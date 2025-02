La Lazio torna a vincere, la risolve Castellanos: finisce 1-2 a Cagliari

Una Lazio che arrivava da due sconfitte, quella di Baroni, è arrivata all’Unipol Domus con il chiaro intento di ritrovare la continuità della prima metà di stagione. Se quella di Europa League è stata una sconfitta indolore, non si può dire lo stesso della caduta casalinga contro la Fiorentina: la Viola al momento ha scavalcato proprio i biancocelesti vincendo contro il Genoa. Orfana di Baroni, la Lazio aveva quasi l’obbligo di vincere nella trasferta di Cagliari.

Primo Tempo

La partita prende il via con entrambe le squadre determinate a imporsi. Al 17′, la Lazio trova il gol con Boulaye Dia, che segna in maniera rocambolesca, ma l’arbitro sospende i festeggiamenti per un possibile fallo di mano. Dopo una revisione al VAR, al 19′ il gol viene annullato, lasciando i biancocelesti con l’amaro in bocca.

Al 27′, la Lazio protesta nuovamente quando Hysaj viene atterrato in area, ma l’arbitro lascia proseguire tra le lamentele dei giocatori. La squadra di Baroni continua a spingere e sfiora il vantaggio al 34′, quando Castellanos si libera del marcatore e calcia in porta, mandando il pallone alto di pochissimo.

Il gol, però, arriva al 41′. Hysaj si rende protagonista di una splendida azione personale, servendo un assist perfetto per Zaccagni, che con un tiro potente sulla destra batte Caprile e porta in vantaggio la Lazio sullo 0-1.

Dopo due minuti di recupero, al 47′, l’arbitro fischia la fine del primo tempo con la Lazio avanti grazie al gol di Zaccagni, mentre il Verona dovrà reagire nella ripresa per provare a ribaltare il risultato.

Secondo Tempo

La ripresa inizia con il Cagliari deciso a trovare il pareggio dopo un primo tempo complicato. Già al 46′, Zortea va vicino al gol con un tiro dal limite dell’area che termina fuori di pochissimo. Poco dopo, al 50′, Adopo ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è impreciso e termina ampiamente a lato.

L’insistenza della squadra di casa viene premiata al 55′, quando Piccoli sfrutta un corner e con un colpo di testa preciso infila il pallone all’angolino sinistro, firmando l’1-1. La Lazio non si lascia scoraggiare e reagisce subito con Castellanos, che al 57′ si trova a tu per tu con Caprile, ma il portiere sardo è attento e respinge il tiro con un grande intervento. Poco dopo, al 58′, Romagnoli colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma ancora una volta Caprile si supera e salva il risultato.

Al 62′, un problema fisico costringe Hysaj a lasciare il campo, portando la Lazio a un cambio forzato. La squadra di Fabrizio Del Rosso, però, continua a spingere e al 64′ torna in vantaggio: Zaccagni serve un assist perfetto per Castellanos, che scappa alle spalle della difesa e con freddezza insacca l’1-2.

Nel finale il Cagliari prova a rimettersi in partita. Al 73′, Zaccagni tenta la conclusione dalla media distanza, ma Caprile si oppone con una parata decisiva. Al 75′, Isaksen si costruisce un’ottima occasione personale, ma il portiere del Cagliari si conferma in serata di grazia, neutralizzando il tiro diretto all’angolino basso. Poco dopo, all’85′, Deiola spaventa la Lazio con una conclusione potente dal limite, ma Provedel si supera e riesce a deviare.

Nei minuti di recupero la Lazio sfiora il terzo gol: al 90+5′, Marusic ci prova dalla distanza, ma ancora una volta Caprile è reattivo e respinge. L’ultima emozione arriva al 90+8′, quando Pedro colpisce il palo con una conclusione improvvisa dalla media distanza, lasciando il rammarico per un gol mancato di un soffio.

Al 96′, l’arbitro fischia la fine della partita, con la Lazio che si impone per 2-1 dopo un match combattuto fino all’ultimo secondo.

Pagelle

Provedel -5,5

Hysaj – 6,5

Gila – 6,5

Romagnoli – 6,5

Marusic – 6

Guendouzi – 6,5

Rovella – 6,5

Isaksen – 6,5

Dia – 6

Zaccagni – 7

Castellanos – 7

Subentrati

Gigot – 6

Noslin – s.v.

Dele-Bashiru – s.v.

Pedro – s.v.