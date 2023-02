La Lazio vince e convince all’Arechi. Salernitana battua 0-2

La Lazio di Maurizio Sarri torna a vincere in campionato, e lo fa con una grande prestazione in un campo difficile come quello di Salerno. Grazie ai tre punti conquistati in Campania i biancocelesti si posizionano momentaneamente al quarto posto, in attesa della Roma impegnata questa sera contro il Verona all’Olimpico. Seconda vittoria consecutiva dopo quella interna contro il Cluj in Conference League, segno che, settimana dopo settimana, la Lazio sta ritrovando la forma migliore.

Primo tempo

La prima occasione della partita è della Salernitana al 14° minuto, ma la conclusione di Candreva si spegne sul fondo. La Lazio risponde e, al minuto 23, va vicina al vantaggio con Felipe Anderson, con il pallone che termina di poco fuori. Ci prova ancora la squadra di Maurizio Sarri con il tiro a giro di Pedro, che trova un attenta risposta del portiere Sepe. Sul finale di primo tempo ci prova ancora Antonio Candreva, ma il tiro è prontamente respinto da Provedel. Termina sul risultato di 0-0 un primo tempo equilibrato tra Salernitana e Lazio.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la Lazio che trova il vantaggio al 60° minuto, con Marusic che serve un cioccolatino da scartare a Ciro Immobile che batte Sepe. Al minuto 68 l’arbitro Abisso concede calcio di rigore alla Lazio dopo consulto con il VAR. Dal dischetto si presenta il solito Immobile, che con freddezza non perdona e porta i biancocelesti sullo 0-2. Al minuto 89 altro calcio di rigore per la Lazio, con la Salernitana che rimane in dieci per l’espulsione di Bronn. Dal dischetto, però, Luis Alberto si lascia ipnotizzare da Sepe. Termina sul punteggio di 0-2 per la Lazio la sfida dell’Arechi.

Le pagelle

Provedel 6

Mai realmente impegnato, ma quando è chiamato ad uscire lo fa senza problemi.

Marusic 6,5

Buona prova del montenegrino, condita anche dall’assist al bacio per Immobile.

Casale 6,5

Grande prova dell’ex Verona, che non concede nulla all’attacco avversario.

Patric 6,5

Anche lo spagnolo si rende protagonista di un’ottima gara, non concedendo nulla agli attacchi dei padroni di casa.

Hysaj 6

Sufficiente la prova del 23 biancoceleste, che concede poco dalla sua parte.

Cataldi 6,5

Prova importante anche quella di Cataldi, che si fa sempre trovare pronto nella zona centrale del campo.

Vecino 6,5

Dopo un periodo non positivo, oggi sforna un’ottima prestazione.

Luis Alberto 6

Prova sufficiente, condita, però, dall’errore dal dischetto sul finale.

Felipe Anderson 6,5

Grande prova soprattutto in fase difensiva, dove si sacrifica sempre per aiutare la squadra.

Immobile 7,5

Prova importante del bomber, che torna alla rete realizzando una doppietta. Si procura un rigore con una palla che sembrava persa, e lo trasforma con grande freddezza.

Pedro 6,5

Grande prova anche dello spagnolo, che mette in mostra tutta la propria classe.

Romero (78′) S.V.

Gioca pochi minuti per poter essere giudicato.

Basic (78′) S.V.

Gioca pochi minuti per poter essere giudicato.

Cancellieri (87′) 6

Gioca pochissimi minuti, ma si procura il rigore poi sbagliato da Luis Alberto.

