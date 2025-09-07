La mancia obbligatoria per salvare la ristorazione italiana. Può funzionare?

In un’Italia dove mangiare fuori è sempre più un lusso, arriva una proposta audace – e divisiva – dal restaurant manager bolognese Piero Pompili, noto per essere il volto del locale Al Cambio: introdurre una mancia obbligatoria del 5 % inserita direttamente nel conto del ristorante. Un intervento rapido che, secondo Pompili, in una intervista al Corriere di Bologna e Fanpage, potrebbe essere una boccata d’ossigeno per compensare i lavoratori della sala, spesso sottopagati e costretti a sacrificare tanto, anche sul piano umano.

Perché una mancia forzata può salvare tante cucine

"È un intervento veloce e concreto a sostegno di chi ogni giorno è in sala" afferma Pompili, nella sua lettera aperta a Fanpage. Sottolinea che bisogna evitare di attendere uno Stato troppo lento. Secondo lui, continuare così rischia di spingere molti ristoranti alla chiusura nei prossimi cinque anni. Nel suo racconto, scopriamo anche il tema dei ritmi insostenibili: già giovane, lavorava 13–14 ore al giorno in stagione, oggi non è più pensabile.

Giovani lontani dalla ristorazione, orari disumani e stipendi risicati

Pompili riassume il problema con brutalità: un giovane oggi, con un netto tra 7 e 8 € all’ora, paga con la propria vita, per continuare a offrire attenzione ed empatia al cliente. Da qui il richiamo al nuovo modello di ristorazione che vuole: ritmi compatibili con la vita, orari umani – come lui pratica al suo locale – e chiusure strategiche nei momenti clou per tutelare il personale. Ci sono casi in cui alcuni ristoranti, evidentemente in salute, chiudono il sabato e la domenica.

Buste paga da 3.000 €: un sogno non sostenibile

Un tema centrale della proposta è la difficoltà per i piccoli e medi ristoratori di coprire buste paga sostenibili: per arrivare a 3.000 € netti al mese (con contributi), il costo totale può oscillare tra 4.500 e 4.800 €, livelli riservati agli stipendi manageriali. In questo quadro, la mancia forzata – integrativa, non sostitutiva – diventa secondo Pompili una delle soluzioni più pragmatiche.

“La mancia obbligatoria non risolve tutto”: chi è contro

Il dibattito si accende anche nel resto del mondo della ristorazione:

Fabiana Gargioli , maître romano, respinge l’idea: “La mancia deve restare libera, un segno di rispetto verso il cameriere”. Sottolinea che a Roma uno stipendio pieno parte spesso da appena 1.200 €, un terreno che richiede un salario minimo dignitoso.

, maître romano, respinge l’idea: “La mancia deve restare libera, un segno di rispetto verso il cameriere”. Sottolinea che a Roma uno stipendio pieno parte spesso da appena 1.200 €, un terreno che richiede un salario minimo dignitoso. Mario Ventura , sommelier e maître di Milano, va oltre: “La mancia obbligatoria ricadrebbe solo sul cliente. Perché il cliente deve salvare il settore? Serve un tavolo serio con le autorità per affrontare salari bassi e fiscalità gravosa”.

, sommelier e maître di Milano, va oltre: “La mancia obbligatoria ricadrebbe solo sul cliente. Perché il cliente deve salvare il settore? Serve un tavolo serio con le autorità per affrontare salari bassi e fiscalità gravosa”. Vincenzo Boffo mette in guardia sul rischio concreto che la mancia non arrivi ai dipendenti ma resti nelle tasche dell’imprenditore.

mette in guardia sul rischio concreto che la mancia non arrivi ai dipendenti ma resti nelle tasche dell’imprenditore. Davide Merlini, sommelier, osserva che in certi ambienti cinque stelle la mancia obbligatoria (15 % o 5 % per il servizio in camera) è già pratica ben accettata. Servirebbe però una clientela internazionale, con scontrini più alti, e un contesto diverso da quello dei piccoli locali.

Quello della mancia obbligatoria è il sintomo di un settore in affanno, schiacciato da bassa attrattività, pressioni fiscali e modelli contrattuali sorpassati. La proposta di Pompili agisce da scossa simbolica e tampone economico, ma sul lungo termine servono politiche serie: salario minimo, forse welfare di settore, e un confronto istituzionale reale