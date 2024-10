La mattina lo fanno quasi tutti: ecco il vizio più nocivo in assoluto | Sta provocando un mare di tumori

Non fare più questo gesto di prima mattina. Se elimini questo vizio, di certo potrai vivere molto più a lungo.

Purtroppo si tratta di qualcosa di molto comune, tanto diffuso quanto nocivo. Smetti subito se non vuoi mettere a repentaglio la tua salute.

Corri guai seri se non rinunci a questa cattiva abitudine, specialmente di prima mattina. Cambia subito il tuo risveglio, prima che sia troppo tardi.

Ecco che cosa non dovresti mai fare appena sveglio, se non vuoi rischiare di ammalarti.

Mattina, la cattiva abitudine da abolire prima possibile

C’è chi si alza di buon mattino, quando fuori sono appena spuntate le prime luce dell’alba e chi invece tira fino a tardi, o fino all’ultimo secondo possibile, prima che suoni la sveglia. C’è si sveglia pimpante e pieno di energie, e corre in cucina a fare la prima colazione, magari con latte e biscotti, e chi non parla con nessuno prima di aver bevuto il caffè e, appena sveglio, non ha mai appetito. In qualsiasi modo si inizi la giornata però, è bene sapere che c’è una pessima abitudine, molto diffusa, che è davvero pericolosa.

Si tratta di un gesto che fa male in generale ma al mattino ancora di più. Se anche tu hai questo tremendo vizio, ogni mattina metti a repentaglio la tua salute e dovresti smettere subito. Scopri di che cosa si tratta.

Il vizio mattutino davvero dannoso per la salute

Il vizio da debellare, a tutti costi, molto comune al mattino quanto nocivo, è quello del fumo. La maggior parte dei fumatori infatti, accende la sua prima sigaretta della giornata proprio al risveglio, subito dopo avere bevuto il caffè. Si tratta di un’abitudine dannosissima, della quale si conoscono tutti i possibili effetti collaterali, ma non tutti coloro che sono schiavi di questo vizio, forse sanno che accendere una sigaretta di mattina è ancora più rischioso che farlo dopo pranzo, di pomeriggio o alla sera.

Secondo uno studio italo-americano, pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute e riportato da Il Corriere infatti, più il tempo che passa tra il risveglio e la prima sigaretta aumenta più è basso il rischio di ammalarsi di tumore ai polmoni. Dunque, la scelta migliore è di certo debellare in toto il vizio del fumo ma chi pensa di voler continuare ed è un fumatore incallito, dovrebbe per lo meno cambiare abitudini per far sì che accendere la sigaretta non sia la prima azione del mattino.