La morte di Milena Mancini in Turchia dopo liposuzione: la sorella Sara denuncia

Milena Mancini, un’imprenditrice dinamica e molto stimata di 56 anni originaria di Isola Liri, in provincia di Frosinone, è morta tragicamente dopo un intervento di liposuzione eseguito in una clinica privata a Istanbul. La sorella Sara ha condiviso dettagli strazianti dell’accaduto, ricordando l’ultima videochiamata con Milena, apparsa dolorante ma ottimista.

Milena Mancini e il fatale viaggio in Turchia

Il viaggio era iniziato con entusiasmo: "Stai tranquilla, andrà tutto bene", aveva detto Milena prima di partire. Dopo i controlli medici iniziali che non avevano evidenziato problemi, qualcosa però è andato storto durante l'intervento. Un errore medico ha portato alla perforazione dello stomaco della donna, scatenando una grave setticemia che ha complicato ulteriormente il suo quadro clinico.

La lotta e la fine

Dopo l'intervento fallito, Milena è stata trasferita d'urgenza all'Ospedale Universitario di Istanbul. Ha trascorso venti giorni in terapia intensiva lottando tra la vita e la morte. Purtroppo, le condizioni sono peggiorate rapidamente fino al tragico epilogo. La famiglia Mancini è devastata dalla perdita improvvisa e ha espresso rabbia e dolore attraverso le parole affrante di Sara.

Un dolore inconsolabile

Sara Mancini ha espresso la sua disperazione sui social media: “Sorella mia non ci posso credere ancora che non sei più tornata da quel maledetto giorno, quando sei partita eri felicissima. Mi hai detto stai tranquilla andrà tutto bene, ci siamo abbracciate forte forte e ci siamo sussurrate che ci saremmo riviste nel giro di una settimana… Come ti hanno ridotto… so solo che ti hanno portato via da me… sono stata contattata da diversi giornalisti ma ieri non avevo la forza nemmeno di camminare e di poter parlare con loro, quando sarà possibile darò la mia disponibilità per indicazioni più dettagliate. Ma io non dormo da circa 20 giorni, mi dispero con le lacrime, abbiate un po’ di rispetto per noi tutti a scrivere cose che non sono vere…”

Sara ha chiesto rispetto per il padre anziano che si trova ora a fare i conti con questa tragedia familiare. Anche il compagno di Milena, Umberto Bongiorno, è rimasto sconvolto dalla notizia: un malore lo ha colto alla ricezione della terribile notizia.

Il sogno infranto

Milena era conosciuta come una donna attenta al suo aspetto fisico e alla salute. Aveva deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico dopo aver valutato le esperienze positive delle amiche che si erano già recate in Turchia per interventi estetici simili. L’apertura recente della sua agenzia immobiliare a Frosinone era stata motivo di orgoglio per lei, ma la ricerca della perfezione estetica si è trasformata nel suo incubo finale.

Una comunità in lutto

L’intera comunità di Isola Liri piange la scomparsa di una donna tanto amata quanto apprezzata professionalmente. La tragica vicenda solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza degli interventi chirurgici all’estero e invita a riflettere attentamente prima di intraprendere simili percorsi.