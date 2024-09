La nuova tassa è ufficiale: cittadini sconvolti, dovranno pagarla tutti quanti | Basta possedere questa cosa

Nonostante una diminuzione di salari e stipendi e un aumento generalizzato dei prezzi i cittadini dovranno versare una nuova tassa

Pagare le tasse in un periodo di grave crisi economica come quello che stiamo attraversando è un peso che rischia di diventare insostenibile. La congiuntura internazionale, soprattutto a causa dei tanti conflitti in corso, è forse la peggiore dal secondo dopoguerra in poi.

Il lavoro dipendente è quello che come spesso capita subisce maggiormente gli effetti della crisi. Tra prezzi dei beni di prima necessità che aumentano alla velocità della luce e stipendi che contestualmente non crescono più, milioni di persone si ritrovano in gravi difficoltà.

Se a uno scenario di per sé già molto complesso aggiungiamo il peso delle tasse da pagare, il quadro si presenta quanto mai fosco e gravido di incertezze per il futuro. Anche perché in base ad alcune indiscrezioni i cittadini saranno presto obbligati a versare un altro balzello fiscale nelle casse dello Stato.

Già ora la pressione fiscale ha raggiunto livelli quasi insostenibili, ma nel prossimo futuro è concreta l’eventualità che venga introdotta una nuova super tassa che inevitabilmente renderà ancora più complicata di quanto già non sia la vita di tutti i cittadini.

Ufficiale, nuova tassa in arrivo: una tragedia per i bilanci delle famiglie

È infatti in discussione la possibilità di tassare tutti coloro i quali possiedono un sistema di pannelli fotovoltaici o qualcosa del genere. Cerchiamo di analizzare in dettaglio di che si tratta e come si intende procedere.

Per chi ancora non lo sapesse il fotovoltaico è il sistema che consente di accumulare e trattenere la luce del sole trasformandola subito in preziosa energia. Si tratta di una tecnologia che esiste un po’ ovunque da parecchio tempo.

Nuova tassa, per ora l’Italia è esclusa: cosa può accadere in futuro

Il sistema dei pannelli nasce con l’intento di tutelare l’ambiente creando un sistema sostenibile di approvvigionamento energetico. L’energia solare inoltre garantisce un risparmio consistente in bolletta. Il problema è che il sistema dei pannelli resta operativo anche quando in casa non c’è nessuno, creando un enorme spreco di energia.

Per questa ragione in Paesi come l’Australia si è deciso di introdurre una tassa sul fotovoltaico, così da ottimizzarne il suo utilizzo. In Italia per fortuna questo tipo di imposta non è ancora all’ordine del giorno e speriamo non lo sia mai.