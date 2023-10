La parola del giorno di oggi: Guardrail

(Adnkronos) – Il guardrail è alla ribalta della cronaca per la tragedia di Mestre, cosa significa esattamente questo termine? Guardrail è una parola inglese composta da 'guard', protezione, e 'rail', sbarra, indica una struttura in metallo composta da una o più parti orizzontali e dai suoi sostegni verticali, collocata parallelamente alla strada per ridurre gli effetti di eventuali sbandamenti dei veicoli. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

