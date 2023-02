La perla di Luis Alberto regala i tre punti alla Lazio: Sampdoria battuta 1-0

Un gol da cineteca di Luis Alberto regala tre punti fondamentali alla Lazio per la rincorsa ad un posto in Champions League. La squadra di Sarri crea molto, almeno 3/4 occasioni clamorose, che non è riuscita a concretizzare. Per sfondare il muro di una Sampdoria ben organizzata è servita la perla dai 25 metri dello spagnolo, che non ha lasciato scampo all’estremo difensore doriano. Nella prossima giornata la Lazio sarà di scena al Maradona contro il Napoli e, per questo motivo, era fondamentale trovare i tre punti nella partita di stasera.

Primo tempo

La gara si apre con la Lazio che prova a rendersi pericolosa, ma la Sampdoria riesce a chiudere bene tutti gli spazi. La squadra ospite si rende pericolosa con Lammers, ma un grande intervento di Marusic gli nega la gioia del goal. Doppia occasione per la Lazio con Pedro che colpisce il palo, e Immobile che sulla ribattuta spedisce sopra la traversa a porta praticamente vuota. Termina con il risultato di 0-0 la prima frazione di gioco, di certo non entusiasmante.

Secondo tempo

La Sampdoria si rende pericolosissima con Gabbiadini, ma la conclusione del 23 è prontamente respinta da Provedel. Al 60′ la Lazio va vicinissima al vantaggio con Immobile, ma il bomber spedisce ancora sopra la traversa. Al minuto 68 colossale occasione per Marusic che, a tu per tu con Audero, spedisce sul fondo. La Lazio spinge e al 78′ minuto ci prova con Felipe Anderson che, però, trova una grande risposta di Audero. Al minuto 80 la Lazio la sblocca grazie alla perla di Luis Alberto che, dai 25 metri, lascia partire una bordata che termina sotto l’incrocio dei pali. La Samp ci prova nel finale, ma la Lazio si difende bene e rischia poco. Termina con la vittoria dei biancocelesti per 1-0 la sfida dell’Olimpico.

Le pagelle

Provedel 6,5

Chiamato in causa poche volte, ma quando serve si fa sempre trovare pronto.

Lazzari 6

Buona prova, ma da uno come lui ci si aspetta di più.

Casale 6

Prestazione sufficiente, concede poco e niente.

Patric 6

Stesso discorso di Casale, difende bene e non rischia praticamente nulla.

Marusic 6,5

Buona prestazione, condita da un salvataggio che vale un goal nel primo tempo.

Cataldi 5,5

Oggi male, sbaglia troppi palloni.

Milinkovic Savic 5,5

Fa troppo poco per uno con le sue qualità.

Luis Alberto 7

L’eurogol che regala i tre punti alla Lazio vale il prezzo del biglietto.

Pedro 6,5

Il migliore del reparto avanzato, mette sempre in mostra la sua classe.

Immobile 5,5

Almeno un paio di occasioni clamorose non sfruttate. Deve trovare la forma migliore.

Felipe Anderson 6

Apparso stanco, ma si sacrifica sempre per aiutare la squadra.

Zaccagni (57′) 6,5

Entra e mette subito in difficoltà la Samp. Sempre più importante per questa squadra.

Vecino (57′) 5,5

Non in grande condizione, può certamente dare di più.

Basic (85′) S.V.

Hysaj (85′) S.V.

Foto: profilo Facebook S.s. Lazio

© Riproduzione riservata