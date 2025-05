La pioggia torna a bagnare Roma: saranno giorni di ombrelli aperti

Sembra che a Roma oggi, il 15 maggio, le nuvole grigie siano pronte a tornare a farla da padrone. Ed ecco che i romani si stanno preparando per una settimana ricca di ombrelli aperti, collant più pesanti e forse anche un cappotto di scorta. Ma non tutti i quartieri della Città Eterna saranno interessati allo stesso modo. Cos’altro possiamo dire del meteo che ci aspetta? LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un weekend di precipitazioni

Le previsioni meteo ci dicono che il meteo di Roma per i prossimi giorni sarà dominato dall’arrivo delle piogge. A partire da oggi, fino alla fine del weekend, le precipitazioni si faranno sentire in diversi punti della città. Un bollettino meteo quindi decisamente umido, quello che ci attende. Possiamo quasi sentire l’odore dell’asfalto bagnato, immaginare le pozzanghere sui marciapiedi e vedere i romani con le loro colorate calzature antipioggia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Quartieri a rischio pioggia

Ma tornando ai quartieri, quali saranno quelli più colpiti? Non tutte le aree di Roma, infatti, riceveranno la stessa quantità di acqua. Se la pioggia dovesse cadere in modo uniforme su tutta la città, ciò potrebbe creare problemi significativi, soprattutto in termini di viabilità e di possibili esondazioni dei corsi d’acqua. Perciò, staremo a vedere come si svilupperanno le previsioni più nel dettaglio nei prossimi giorni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un temporale dall’impatto sociale

È interessante notare come un fenomeno meteorologico, come la pioggia che si abbatte su una città, possa avere effetti non solo ambientali, ma anche sociali. Lo scorso anno, per esempio, ricordiamo come una pesante tempesta abbia devastato il liceo Virgilio, costringendo gli studenti a partecipare a lavori socialmente utili e comportando sanzioni per 14 ragazzi. Ci si augura che il maltempo in arrivo non provochi danni di tali proporzioni.

© Riproduzione riservata