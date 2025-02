Il Pantheon è un edificio della Roma antica situato nel centro storico della Capitale, costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. Fu fondato nel 27 a.C. da Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto, che lo dedicò alla dea Cibele e a tutti gli dei. Il Pantheon rimane uno dei siti museali statali italiani più visitati in assoluto. Una particolarità che non sfugge ai visitatori del sito è l’imponente Porta di bronzo del tempio, che studiata nei dettagli è un autentico capolavoro dell’ingegneria antica, una delle più antiche porte di bronzo ancora esistenti al mondo, la più antica porta di bronzo della Capitale. Ingresso Pantheon

Questo maestoso portone, che si erge come ingresso principale del celebre tempio romano, risale al II secolo dC, tra il 118 e il 126 d.C., durante il regno dell’imperatore Adriano, ed è un esempio straordinario dell’abilità artigianale dell’epoca. La sua imponenza e il suo stato di conservazione sono dovuti a un singolare fatto: il portone si salvò dai saccheggi medievali grazie alla trasformazione del Pantheon in chiesa nel VII secolo. Durante il Medioevo, infatti, il tempio romano venne convertito in chiesa cristiana, e questo cambio di destinazione d’uso fu cruciale per la sopravvivenza di molte delle sue strutture, tra cui proprio la Porta di bronzo.

La Porta di bronzo del Pantheon a Roma è un capolavoro che racchiude secoli di storia e di cultura. Composto da due imponenti battenti in bronzo massiccio, ciascuno con un peso di 8,5 tonnellate, la porta raggiunge un’altezza di 7,6 metri e una larghezza di 2,3 metri. Nonostante le dimensioni e il peso straordinario, le ante sono perfettamente bilanciate, consentendo di essere aperte e chiuse con facilità da una sola persona. A rendere ancora più affascinante questa porta è il fatto che la sua serratura, risalente a quasi 2000 anni fa, è ancora perfettamente funzionante, testimoniando l’incredibile maestria degli artigiani dell’epoca.

© Riproduzione riservata