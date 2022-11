La prima donazione di Stereotypes Crew alla Onlus “Insieme A Giordano”

Nasce a Roma la prima associazione culturale che raccoglie fondi per fare beneficenza tramite gli NFT e la tecnologia Blockchain. Stereotypes Crew è un’associazione culturale nata nel Marzo 2022 che raccoglie fondi in criptovalute attraverso la vendita di NFT, ovvero opere d’arte digitali con lo scopo finale di finanziare onlus e ospedali pediatrici.

La prima collezione, Child Prodigy, ha lo scopo di finanziare enti che si occupino della tutela e della cura del bambino e rappresenta questi ultimi a mo’ di cartone dove ognuno impersonifica uno stereotipo (un mestiere, un’emozione o uno stile di vita). Inoltre la collezione si divide in tre rarità che danno la possibilità di diversificare la propria donazione.

Dall’uscita ufficiale della collezione (il 19 settembre) sono stati raccolti più di 1.000 euro in Ethereum per finanziare la Onlus “Insieme a Giordano” che ha lo scopo di dare assistenza a minori svantaggiati per problemi di ordine fisico, sociale, economico e familiare.

Oltre al fattore estetico la vera innovazione sta nella tecnologia utilizzata per vendere queste opere d’arte digitali.

Stereotypes Crew nasce dalla voglia di rendere più trasparente la beneficenza e creare un nuovo canale di introiti per tutti gli enti benefici disposti ad aprirsi a questo nuovo mondo.

