La Regione Lazio estende ai rider il divieto di lavoro nelle ore più calde

Un provvedimento che fa scuola

In questi giorni di calura opprimente, la Regione Lazio ha deciso di estendere il divieto di lavoro durante le ore più calde della giornata a una categoria spesso dimenticata: i rider. Con un’ordinanza firmata dal presidente Francesco Rocca, ora anche i lavoratori delle consegne in bici e scooter devono rispettare il divieto di attività tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni di rischio climatico elevato. L’iniziativa sarà in vigore fino al 15 settembre e amplia un precedente provvedimento adottato lo scorso 30 maggio.

Tutela estesa a diverse categorie

L’ordinanza non riguarda solo i rider. Finora erano già inclusi nel divieto lavorativo agricoltori, florovivaisti, operai edili e lavoratori nelle cave. Ora, con l’ampliamento, la protezione si estende anche agli operatori della logistica. La Regione Lazio si conferma così pioniera nel campo della salute sul lavoro in condizioni climatiche estreme. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un cammino condiviso

La decisione è il risultato di un dialogo aperto tra la Regione e le rappresentanze sindacali, sottolineando l’importanza del confronto tra istituzioni e lavoratori per affrontare un’emergenza che è sia climatica che sanitaria. “Siamo stati la prima regione a varare questo tipo di divieto”, ha dichiarato il presidente Rocca, evidenziando come l’attenzione alla salute pubblica rimanga prioritaria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Eccezioni e consigli

Tuttavia, l’ordinanza non coinvolge le pubbliche amministrazioni o i concessionari di servizi pubblici quando impegnati in interventi urgenti o indispensabili. In ogni caso, viene raccomandato loro di adottare misure organizzative per limitare l’esposizione ai rischi del caldo. La Regione invita infine tutti i datori di lavoro a consultare giornalmente la mappa del rischio per garantire sicurezza e prevenzione durante questo periodo estivo particolarmente difficile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Reazioni delle aziende

Interessante notare come aziende come Glovo e Deliveroo, dopo una serie di polemiche dovute a una gaffe comunicativa iniziale sul “bonus caldo”, abbiano sospeso tale incentivo riconoscendo implicitamente l’importanza dell’ordinanza regionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata