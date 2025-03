La Regione Lazio presenta il Bando “Donne e Impresa”, un passo decisivo per la crescita delle PMI femminili

La Regione Lazio ha annunciato il lancio del nuovo bando “Donne e Impresa”, un’iniziativa che destina 3 milioni di euro per supportare lo sviluppo e l’ampliamento delle PMI femminili. Presentato ufficialmente presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli di Roma, il bando si inserisce all’interno del Programma FESR Lazio 2021-2027, con l’obiettivo di incentivare la crescita economica locale, promuovendo l’innovazione e la sostenibilità.

L’iniziativa, che rappresenta un concreto passo a favore dell’imprenditoria femminile, è stata introdotta dalla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, accompagnata da importanti figure istituzionali, tra cui Tiziana Petucci, direttore regionale Sviluppo Economico, e Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, stakeholder e associazioni di categoria, a testimonianza dell’attenzione che la Regione dedica al tema dell’imprenditoria al femminile.

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro, destinati a sostenere sia la nascita di nuove imprese femminili che l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di quelle già esistenti. Una particolare attenzione sarà rivolta anche all’introduzione di soluzioni digitali innovative, facilitando così l’integrazione di tecnologie moderne nelle piccole e medie imprese.

L’avviso è rivolto a tutte le PMI che rispondono alla definizione di impresa femminile, comprendendo lavoratrici autonome, imprese individuali a conduzione femminile, società di persone, cooperative e società di capitali con una prevalenza femminile nella proprietà e nella governance. Questo ampio spettro di destinatari sottolinea l’intento della Regione Lazio di favorire la crescita di tutte le realtà imprenditoriali al femminile, in ogni forma giuridica e dimensione.

Le domande potranno essere presentate online attraverso il portale GeCoWEB Plus, con apertura prevista il 15 aprile 2025 alle ore 12:00 e termine fissato per il 3 giugno 2025 alle 17:00. Si tratta di un’opportunità importante per le imprenditrici del Lazio, che potranno accedere a risorse preziose per realizzare o potenziare le loro attività.

L’imprenditoria femminile nel Lazio riveste un ruolo centrale nel panorama economico regionale. Con oltre 140.000 imprese guidate da donne, pari al 22,8% del totale, la regione si colloca al terzo posto a livello nazionale per numero di imprese femminili, contribuendo al 10,4% delle aziende femminili a livello nazionale. Inoltre, la forte presenza di società di capitali femminili, che rappresentano il 42,4% del totale delle imprese al femminile, dimostra una propensione alla crescita strutturata e all’innovazione.

Un altro dato interessante riguarda l’imprenditoria giovanile femminile: circa 16.000 imprese sono gestite da donne sotto i 35 anni, un dato che rappresenta l’11,4% del totale delle imprese femminili nella regione. Inoltre, il Lazio si distingue per la significativa presenza di imprese femminili straniere, pari al 12,8% delle attività imprenditoriali al femminile nella regione.

Le imprenditrici laziali operano principalmente nei settori dei servizi, commercio e turismo, mentre in agricoltura e industria l’incidenza è inferiore rispetto ad altre regioni italiane. Questi dati testimoniano non solo la vivacità del settore, ma anche la sua capacità di adattarsi e innovarsi in risposta alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Il bando “Donne e Impresa” rappresenta quindi un’occasione fondamentale per favorire ulteriormente lo sviluppo dell’imprenditoria femminile nel Lazio, un settore che gioca un ruolo chiave nell’economia locale e nazionale. Con un sostegno concreto alle PMI femminili, la Regione Lazio si conferma impegnata nella promozione di una crescita inclusiva e sostenibile, che riconosca e valorizzi il contributo delle donne nel mondo del lavoro e degli affari.

