La Roma affonda, impresa Empoli all’Olimpico: 1-2

Sconfitta pesante per i giallorossi che steccano la prima in casa contro l’Empoli. Decisive le reti di Colombo e Gyasi che rendono inutile il tentativo di rimonta firmato da Shomurodov allo scadere.

PRIMO TEMPO

FAZZINI! Discesa palla al piede del numero 10, conclusione in diagonale da pochi passi dentro l’area che termina di poco a lato per una deviazione.

INCREDIBILE OCCASIONE PER L’EMPOLI! Contropiede guidato da Fazzini, conclusione deviata da Svilar, Colombo da due passi, di testa, prende la traversa!

GOL! Roma – EMPOLI 0-1! Rete di Emanuel Gyasi. Cross di Pezzella, spizzata di Colombo, gran inserimento per l’ex Spezia che, sul secondo palo, insacca di potenza.

SECONDO TEMPO

DOPPIA OCCASIONE PER LA ROMA! Conclusione potente di sinistro di Pellegrini che prende in pieno la traversa, sul tap in colpo di testa in tuffo di Mancini che trova ancora il legno.

GOL! Roma – EMPOLI 0-2! Rete su Rigore di Lorenzo Colombo. Rincorsa breve e conclusione potente, spiazzato Svilar.

LE FEE! Vasquez allontana di pungi, conclusione di prima intenzione del centrocampista che accarezza la traversa!

GOL! ROMA – Empoli 1-2! Rete di Eldor Shomurodov. Baldanzi trova il fondo e crossa forte sul secondo palo, il neo entrato, di testa, beffa Vasquez sul legno lontano.

Fine dei giochi all’Olimpico, l’Empoli fa l’impresa battendo la Roma per 1-2 grazie alle reti di Colombo e Gyasi.

LE PAGELLE

Svilar 6: L’incolpevole. Due ottime parate, non può far altro.

Celik 5: Prova scialba e confusionaria. È una costante negativa in campo.

Mancini 6: pulito nei fraseggi e dominante negli stacchi aerei. Uno dei meno peggio.

N’Dicka 5: La sua gara non è mai iniziata. l’Empoli affonda con facilità e in molti casi per suo demerito.

Angelino 5: Da lui ci si attende una spinta constante che non c’è. De Rossi se ne accorge e lo arretra nella linea a 3.

Cristante 5: Prova statica. Resta fermo nella sua zolla facendosi imbrigliare dagli avversari con troppa facilità.

Paredes 4: La prestazione da film degli orrori fa pendere la bilancia a sfavore dei suoi. Perde Colombo sullo 0-1, commette il fallo da rigore trasformato da Gyasi. Disastro totale.

Pellegrini 5: Il capitano perde la rotta ed anche la gara. La traversa colpita è l’unico sussulto di una gara vuota.

Dybala 6: Almeno lui prova a mettere in apprensione la retroguardia avversaria riuscendo a rendersi pericoloso in diverse situazioni.

Soulé 4,5: sorpresa amara per quanto visto in campo. Rimandato al debutto

Dovbyk 4,5: Prova impalpabile in avanti. Non trova mai l’ultimo tocco per incidere.

All. De Rossi 5: La Roma non gira e palesa difetti visibili ad occhi nudo. Il tridente delle meraviglie stecca, la difesa è assente ed il fulcro del gioco finisce in mano all’Empoli che ringrazia.

Foto: A.S. Roma Facebook