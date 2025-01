La Roma gioca 18 minuti, una Lazio sprecona regala la partita: termina 2-0 all’Olimpico

Roma e Lazio hanno atteso questa sfida preparandosi a testa bassa, con il chiaro intento di portare a casa 3 punti fondamentali. L’arrivo di Ranieri ha segnato una svolta nel campionato della Roma, che ha ritrovato un po’ di tranquillità e qualche risultato utile. Dall’altro lato Marco Baroni ha dovuto fare i conti con i tanti infortunati, ma la buona prestazione prodotta contro l’Atalanta è servita a dimostrare che la Lazio c’è. Se le partite fossero decise dai numeri statistici, questa gara l’avrebbe vinta la Lazio a mani basse, ma una Roma cinica ha sfruttato di fatto 18 minuti per chiudere la partita.

Primo Tempo

La partita tra Lazio e Roma inizia con dieci minuti buoni di studio e cautela. Dopo appena tre minuti, Kone prova a sorprendere Provedel con un tiro potente su un rimbalzo, ma il portiere compie un intervento straordinario e concede solo un calcio d’angolo.

Al 10′, la Roma passa in vantaggio con una splendida azione: Saelemaekers serve Pellegrini, che taglia verso il centro e lascia partire un tiro perfetto che si insacca nell’incrocio di destra. Poco dopo, al 18′, arriva il raddoppio. Dopo un rimpallo favorevole, Saelemaekers si ritrova il pallone tra i piedi e insacca a porta vuota per il 2-0, consolidando il dominio della squadra di Ranieri.

La Lazio fatica a reagire e, al 32′, Gila riceve un cartellino giallo per un intervento falloso. Al 34′, anche Zaccagni viene ammonito per un fallo deciso, ed entrambi saranno costretti a saltare la prossima partita. La tensione aumenta e, al 37′, Saelemaekers finisce sul taccuino dell’arbitro per un intervento troppo energico.

Nel finale del primo tempo, al 41′, Castellanos viene sanzionato con un cartellino giallo per proteste. L’arbitro fischia la fine della prima frazione al 46′, con la Roma avanti per 2-0 e la Lazio che dovrà trovare una reazione per cambiare l’inerzia della gara nella ripresa.

Secondo Tempo

Il secondo tempo si apre con la Lazio intenzionata a ribaltare il risultato, effettuando due cambi significativi: Loum Tchaouna prende il posto di Gustav Isaksen, mentre Boulaye Dia sostituisce Fisayo Dele-Bashiru. Già nei primi minuti, Castellanos crea pericolo con un potente tiro in area al 47′, ma il portiere avversario si supera, deviando in angolo. Poco dopo, al 50′, Guendouzi tenta un tiro al volo da media distanza che sfiora la traversa, ma Mile Svilar si oppone con un intervento decisivo.

La Roma non resta a guardare e, al 58′, Lorenzo Pellegrini si rende pericoloso con un tiro insidioso, ma Provedel risponde con una parata spettacolare. La Lazio ha un’enorme occasione al 59′, quando Tchaouna colpisce la traversa da distanza ravvicinata, lasciando l’Olimpico con il fiato sospeso.

La tensione cresce con il passare dei minuti, e al 54′ Rovella viene ammonito per un fallo evidente. Al 67′, Ranieri opera un doppio cambio: Stephan El Shaarawy e Niccolò Pisilli entrano in campo per Saelemaekers e Pellegrini. Poco dopo, al 71′, Dybala riceve un cartellino giallo per comportamento antisportivo, seguito da Dia al 72′, anch’egli ammonito per un gesto poco sportivo.

Al 74′, Dybala lascia il posto a Baldanzi, mentre Shomurodov subentra a Dovbyk. La Lazio risponde al 79′ con un cambio: Marusic esce e lascia spazio a Lazzari. Poco dopo, Tavares spreca un’opportunità con un passaggio impreciso verso Dia, facendo sfumare una potenziale occasione.

Nel finale, al 89′, la Lazio effettua altri due cambi, con Luca Pellegrini che sostituisce Tavares e Tijjani Noslin che prende il posto di Zaccagni. Al 95′, Castellanos si rende protagonista di una brutta reazione che gli costa il cartellino rosso, mentre Ndicka viene ammonito per un fallo commesso pochi istanti prima.

La partita si chiude al 98′, con la Roma che gestisce il vantaggio fino al triplice fischio dell’arbitro. Un match combattuto, ma segnato da errori e nervosismo nella fase finale.

Pagelle

Roma

Svilar – 6

Mancini – 6

Hummels – 5,5

Ndicka – 6

Saelemaekers – 6,5

Kone – 6

Paredes – 6

Angelino – 6

Dybala – 6

Pellegrini – 7

Dovbyk – 6

Subentrati

El Shaarawy – 5,5

Pisilli – 5,5

Baldanzi – 6

Shomurodov – 5,5

Lazio

Provedel – 5,5

Marusic – 5,5

Gila – 6

Romagnoli – 5,5

Tavares – 6

Guendouzi – 6,5

Rovella – 6,5

Isaksen – 5

Dele-Bashiru – 6

Zaccagni – 6,5

Castellanos – 6

Subentrati

Tchaouna – 5,5

Dia – 6,5

Noslin – s.v.

Lazzari – 5,5

Pellegrini – s.v.

*Foto: profilo X A.S. Roma