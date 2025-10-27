La Roma vince contro il Sassuolo, Dybala torna al gol e i giallorossi agganciano il Napoli in vetta

La Roma rialza la testa e lo fa nel modo più atteso: con una vittoria di misura, 1-0, firmata da Paulo Dybala, che al Mapei Stadium ritrova il gol in Serie A dopo oltre otto mesi. I giallorossi tornano così in vetta insieme al Napoli, consolidando una striscia di successi esterni che li colloca tra le squadre più incisive d’Europa nel 2025. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il successo contro il Sassuolo non è soltanto un passo importante per la classifica, ma anche un segnale di crescita sotto la guida di Gian Piero Gasperini, capace di dare continuità ai risultati e di esaltare un gruppo che in trasferta sembra ormai avere una marcia in più.

Roma-Sassuolo 1-0: la firma di Dybala decide la partita

Il match si sblocca già al 16’: sul tiro respinto di Cristante, Paulo Dybala si avventa sul pallone e con un destro preciso insacca alle spalle di Muric. Una rete che vale doppio: da un lato regala i tre punti alla Roma, dall’altro riaccende l’entusiasmo intorno al numero 21 argentino, che non segnava in campionato dal 9 febbraio contro il Venezia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Sassuolo prova a reagire, creando un paio di occasioni con Thorstvedt e Pinamonti, ma manca di precisione sotto porta. Nel secondo tempo, i giallorossi controllano il ritmo e sfiorano più volte il raddoppio con Pellegrini, Wesley e Celik, fermati da un Muric in serata di grazia e dal palo.

Gasperini, la chiave del progetto giallorosso

La Roma di Gasperini si conferma solida e pragmatica. L’allenatore, alla sua prima stagione in giallorosso, ha portato una mentalità vincente che si riflette soprattutto nei numeri fuori casa: quattro vittorie su quattro trasferte in Serie A, un ruolino che la Roma aveva raggiunto solo nel 2013/14 e nel 2017/18.

La scelta di schierare Dybala da falso nove si è rivelata azzeccata, con l’argentino libero di muoversi e di creare spazi. Cristante, spostato più avanti, ha risposto con una prestazione di sostanza, mentre la difesa ha retto bene le incursioni neroverdi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sassuolo in difficoltà, Muric l’unica certezza

Per la squadra di Fabio Grosso, invece, è una serata amara. Senza la qualità di Berardi, uscito nel primo tempo per un colpo alla testa, il Sassuolo fatica a trovare sbocchi offensivi. Pinamonti spreca le poche chance capitate, mentre Fadera e Thorstvedt non incidono come dovrebbero.

L’unica nota positiva è la prestazione del portiere Muric, autore di almeno cinque interventi decisivi che hanno evitato un passivo più pesante. Ma per risalire la classifica servirà ben altro, a cominciare da maggiore concretezza sotto porta.

Dybala, gol ritrovato e record personali

La rete di Reggio Emilia porta con sé un valore simbolico enorme per Paulo Dybala. L’argentino raggiunge quota 130 gol in Serie A, eguagliando campioni del passato come Ezio Pascutti e Felice Borel. Non solo: contro il Sassuolo ha confermato una tradizione favorevole, avendo preso parte a 13 reti complessive contro i neroverdi in carriera (9 gol e 4 assist).

Con questo centro, Dybala tocca il 50° coinvolgimento in gol (tra marcature e assist) in campionato da quando veste la maglia della Roma. Un traguardo che lo colloca tra i migliori stranieri del torneo, insieme a Lautaro Martínez, Rafael Leão e Lookman.

Statistiche da record: la Roma domina in trasferta

Oltre al risultato, a colpire sono i numeri della Roma in questo 2025. Nessuna squadra nei top-5 campionati europei ha vinto più trasferte dei giallorossi (12 nell’anno solare), e nessun club ha mantenuto più volte la porta inviolata fuori casa (9 clean sheet).

Il successo di Reggio Emilia è anche il 12° per 1-0 in Serie A nel 2025: un dato che racconta di una squadra capace di soffrire, stringere i denti e portare a casa il massimo con il minimo scarto.

Prospettive: Roma lanciata, Sassuolo in cerca di riscatto

La Roma esce dal Mapei Stadium con una vittoria che vale come un manifesto programmatico: solidità difensiva, concretezza offensiva e il talento di Paulo Dybala ritrovato. Gasperini può sorridere e guardare con fiducia al prossimo impegno, forte di una squadra che appare sempre più matura.

Il Sassuolo, invece, deve fare i conti con una classifica che preoccupa e con la necessità di ritrovare presto la qualità e i gol di Berardi e Pinamonti. Grosso dovrà lavorare sull’identità della squadra per invertire una rotta che, al momento, sembra in discesa solo per gli avversari.