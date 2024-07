La scienza è sicura, questo cibo provoca ictus | Stanne sempre alla larga: si trova in tutti i supermercati

Non assumere questo alimento perché secondo alcune ricerche aumenta la probabilità di un ictus. Vediamo di che ingrediente si tratta…

Tendiamo troppo spesso a sottovalutare quanto sia importante l’alimentazione nella prevenzione delle malattie. In realtà è fondamentale perché il cibo ha un’influenza sulla nostra salute e può farci stare meglio o peggio a seconda della qualità, dei nutrienti e fi tutto ciò che scegliamo di introdurre nel nostro corpo.

In realtà anche nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, avere una corretta alimentazione è fondamentale. Mangiare pochi grassi, carne in quantità moderata e nutrirsi principalmente di prodotti vegetali è fondamentale per mantenere il più bilanciata possibile la dieta e prevenire l’insorgere di diverse patologie.

Se il tutto viene combinato anche con una buona dose di sport, il risultato finale è ancora più incredibile. L’ictus è attualmente, secondo le stime mondiali, una delle principali cause di mortalità e invalidità a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Per questo motivo, è importante fare prevenzione.

Cambiare le abitudini alimentari può realmente salvarci anche se gli effetti saranno sempre e solo a lungo termine. Scopriamo quale alimento aumenta le probabilità di avere un ictus: è in tutti i supermercati.

Dieta per la prevenzione dell’ictus

Alimentarsi nel modo corretto è fondamentale per ridurre i rischi di un ictus e anche scongiurare la probabilità di averlo. Una cosa importante è quella di seguire la dieta mediterranea che è ricca di nutrienti e antiossidanti. Questi sono fondamentali per l’ossigenazione del corpo ed è ottima per il miglioramento della salute cardiovascolare.

L’alimentazione fa parte di quella che si chiama prevenzione primaria e secondaria. Questa è fondamentale nel caso in cui si rischi una recidiva. Inoltre, l’alimentazione è fondamentale se si vuole migliorare la qualità della propria vita e aiuta in momenti cruciali. Ci sono degli alimenti in particolare che andrebbero ridotti o addirittura eliminati proprio per scongiurare il rischio di ictus.

Alimenti sconsigliati

Secondo il centro di Medici Biologica ci sono degli alimenti che se assunti in quantità molto elevate contribuiscono ad aumentare il rischio di avere un ictus o una recidiva. Si tratta di alcuni alimenti che fanno male alla pressione o al sistema circolatoria in generale.

Tra questi troviamo tutti i prodotti ricchi di sale che sono dannosi perché aumentano la pressione sanguinea. Poi troviamo anche i grassi saturi che alzano i livelli di colesterolo cattivo. Infine, anche le carni lavorate fanno male.