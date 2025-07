La settimana di Jazz & Wine in Montalcino 2025: musica e vino al tramonto, emozioni uniche

Da martedì 22 a domenica 27 luglio 2025, Montalcino, nel cuore della Toscana, accoglierà una delle manifestazioni più attese dell’estate: Jazz & Wine in Montalcino. Una rassegna che, giunta alla sua 28ª edizione, rappresenta un perfetto connubio tra la musica jazz di alta classe e i pregiati vini delle colline senesi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Jazz & Wine celebra l’arte del jazz e la tradizione vinicola

Il festival, che ha origine da una partnership tra la storica azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell'Alexanderplatz Jazz Club di Roma e il Comune di Montalcino, è ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del buon vivere.

Con un programma ricco di nomi internazionali, il festival si terrà nelle splendide location del Castello Banfi e della Fortezza di Montalcino, luoghi che non solo ospitano concerti di livello, ma che stessi fanno da sfondo ad un’atmosfera magica, dove il vino pregiato e la musica d’autore si fondono in un’esperienza sensoriale unica. Kenny Barron

L’inconfondibile suono di Kenny Barron apre il festival

La 28ª edizione di Jazz & Wine in Montalcino prende il via martedì 22 luglio con una delle figure più influenti del jazz contemporaneo: Kenny Barron. Il suo trio, composto dal contrabbassista Kiyoshi Kitagawa e dal batterista Johnathan Blake, salirà sul palco del Castello Banfi per un concerto che si preannuncia indimenticabile. Barron, con una carriera che conta oltre 50 anni di successi e collaborazioni con leggende del jazz come Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard e Joe Henderson, ha al suo attivo più di quaranta album da leader. La sua musica, raffinata e lirica, rappresenta un capitolo fondamentale nella storia del jazz. Per chi ama il jazz nella sua forma più pura, questo concerto è un’occasione da non perdere.

Enrico Pieranunzi e la qualità del jazz italiano

Il giorno successivo, mercoledì 23 luglio, sarà la volta di Enrico Pieranunzi, uno dei più grandi pianisti del jazz italiano. Il suo trio, insieme al batterista Francesco Petreni e al contrabbassista danese Thomas Fonnesbaek, si esibirà ancora al Castello Banfi, offrendo al pubblico un’interpretazione unica del jazz contemporaneo. La combinazione di Pieranunzi con Fonnesbaek e Petreni promette un’esplosione di emozioni, con il suono elegante e dinamico che caratterizza la lunga carriera di questo talentuoso musicista.

Malika Ayane: il fascino del pop jazz alla Fortezza di Montalcino

Il 24 luglio, la rassegna si sposterà nella storica Fortezza di Montalcino, dove si esibirà Malika Ayane, una delle voci più affascinanti e versatili del panorama musicale italiano. Con alle spalle cinque partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi premi e riconoscimenti, Ayane proporrà al pubblico un concerto che fonde il pop con il jazz, celebrando così i quindici anni di carriera. La sua esibizione, caratterizzata da una grande forza espressiva, offrirà una ventata di freschezza in un festival che ha fatto della qualità la sua cifra distintiva.

Nicola Piovani e la magia del racconto in musica

Il 25 luglio, un altro grande protagonista della scena musicale italiana salirà sul palco: Nicola Piovani, che porterà in scena “Note a margine”, un’opera autobiografica che ripercorre la sua lunga carriera e gli incontri più significativi della sua vita, come quelli con Federico Fellini, i Taviani e Roberto Benigni. Piovani, accompagnato da un’orchestra, trasporterà il pubblico in un viaggio sonoro tra cinema, teatro e musica, raccontando storie che hanno segnato la sua carriera e la sua vita personale. Questo concerto sarà un’esperienza intima e coinvolgente, resa ancora più speciale dalla sua estrema sincerità e capacità di narrare con il suono.

Javier Girotto e Fabrizio Bosso: il ritorno del Latin Jazz

Il 26 luglio, i riflettori si accenderanno su Javier Girotto e Fabrizio Bosso, che insieme ai Latin Mood presenteranno il nuovo album "Desde cuando". Questo concerto rappresenta un ritorno alle radici del Latin Jazz, un genere che Girotto e Bosso hanno saputo portare ai vertici della scena internazionale. Oltre alle nuove composizioni, il pubblico potrà riascoltare alcuni dei brani storici del gruppo, dando così il giusto tributo alla lunga carriera di questi due straordinari musicisti.

Il gran finale con Avishai Cohen: una tromba senza confini

A chiudere la 28ª edizione del festival, domenica 27 luglio, sarà il Avishai Cohen Quartet, guidato dal trombettista israeliano Avishai Cohen, uno dei musicisti più originali e apprezzati sulla scena jazz mondiale. Con il suo suono inconfondibile e la sua incessante ricerca artistica, Cohen rappresenta una delle voci più innovative del jazz contemporaneo. Insieme a lui sul palco, Jonathan Avishai al piano, Yoni Zelnik al contrabbasso e Ziv Ravitz alla batteria, una formazione che promette di stupire con il suo approccio creativo e fuori dagli schemi.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e del buon vino

Come ogni anno, Jazz & Wine in Montalcino è un’esperienza totale che unisce l’arte del jazz alla tradizione vinicola della zona, celebrando le bellezze e la cultura di uno dei luoghi più affascinanti d’Italia. Ogni concerto è l’occasione per scoprire l’eccellenza della musica e del vino, in un’atmosfera che solo Montalcino sa offrire. Le location scelte per gli eventi, il Castello Banfi e la Fortezza di Montalcino, sono il palcoscenico ideale per un festival che sa come regalare emozioni uniche.

Jazz & Wine in Montalcino è un appuntamento da segnare in calendario, per vivere la magia di un festival che, anno dopo anno, riesce a sorprendere e ad emozionare, sempre con un programma di altissimo livello. Non resta che prenotare il proprio posto per una delle serate che, sicuramente, rimarranno nel cuore di tutti gli spettatori.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: jazzandwinemontalcino.it e vivaticket.com.

