La storia bella di Manuel Mancini, quella di un uomo che è riuscito a raggiungere i suoi sogni

E’ bella la vicenda umana di di Manuel Mancini, una di quelle persone rare che animano la vita sociale di una comunità e di un territorio lasciando un segno profondo. Manuel cresce ad Artena ed è un giovanotto pieno di energia e sempre di buon umore. E’ capace a fare di tutto e fa di tutto, trovando anche un’occupazione stabile in una stazione di servizio a Valmontone.

Manuel Mancini, il sogno di diventare giornalista

Mi rifornisco lì e spesso è lui a fare il pieno alla mia auto. Brevi conversazioni, ma un giorno mi confida il suo interesse per il mio lavoro e chiede un consiglio. Capisco immediatamente che davanti a me c’è una persona che fa sul serio, vorrebbe imparare il mestiere di giornalista e non avrebbe alcun dubbio a lasciare un lavoro sicuro e a tempo indeterminato come il suo, per lanciarsi nell’avventura del giornalismo. Lo dice e lo fa, senza garanzie di guadagno, molla il lavoro e si lancia nell’avventura giornalistica. La certezza è una sola ma la più importante: la volontà di raggiungere i suoi obiettivi.

E Manuel lo farà, diventerà in breve un formidabile collettore di notizie di prima mano, che i lettori dimostrano di gradire. Il ragazzo è in gamba, ha un innato fiuto giornalistico e riesce a crearsi sul territorio, soprattutto Artena, Valmontone, Lariano, Labico, Colleferro, Carpineto Romano, una rete di rapporti, che gli consentono di essere sempre aggiornato sulla cronaca locale.

L’iniziativa non gli manca e tesse rapporti con tutti gli amministratori locali, avendo però chiara la consapevolezza che non bisogna legarsi a nessuno. Rapporti con tutti, legami con nessuno, per rimanere libero di esprimere opinioni critiche su chiunque. E questo è un concetto che fa la differenza tra chi fa questo mestiere. Gli anni di collaborazione con Il Quotidiano del Lazio corrono veloci e Manuel alla fine del ciclo è orgoglioso di sfoggiare la Tessera dell’Ordine dei Giornalisti. Un sogno raggiunto e meritato. Ma ne ha un altro ancora più importante.

Notizie del Cuore

Mentre continua a scrivere di cronaca e politica del territorio, nascono altri interessi collaterali: l’organizzazione di eventi che trattano cultura, tradizioni, costume e pure la nascita di una rivista cartacea mensile “Notizie del Cuore”. Comincia anche a occuparsi di comunicazione per conto di figure istituzionali e non trascura un vecchio amore, il calcio, assumendo incarichi sia tecnici che di comunicazione con alcune società.

Altro sogno, più importante: mettere su famiglia

Torniamo ai sogni. Ne ha un altro ancora più importante, dicevamo: mettere su famiglia. E’ un pensiero ricorrente ormai, quello di formare una famiglia, Manuel lo sente come urgente. I suoi, il papà Romeo, la mamma Patrizia e la sorella Elvira sono una famiglia solida, unita, rappresentano un esempio forte e lui vorrebbe fare altrettanto.

Ha fortuna, incontra Arianna, è la persona giusta. Si piacciono, molto, e non passa troppo tempo perché l’aria attorno a loro profumi di matrimonio. Si sposano e un altro sogno è raggiunto. Non è l’ultimo.

Un uomo innamorato

Arianna ha già un bambino, Christian, che per Manuel è come un figlio e quell’esperienza per lui è bellissima. La paternità gli si addice, è un padre premuroso, affettuoso, che infonde protezione e sicurezza. Ed ecco che non tarda ad arrivare una bambina, Azzurra, che porta a lui e a lei il coronamento di un altro sogno.

Manuel tocca il cielo con un dito, è un uomo innamorato. Ama davanti a tutto la sua famiglia. Quello che fa, la mole notevolissima di impegni di cui si è caricato, diventa più leggera quando si ha a casa quello che si desidera, quando i tuoi sogni sono stati esauditi. Ti senti in pace, appagato, ti senti un uomo fortunato. Non puoi desiderare altro.

Poi arriva una giornata dannatissima e tutto finisce in un attimo, da giovane e forte che sei. Le persone che ti amano sono costrette a piangerti e a pensare che la tua vita sia stata disgraziata e il destino sciagurato, con te.

Chissà se qualcuno riuscirà a credere che la tua invece sia stata una bella vita, quella di un uomo che è stato capace di raggiungere tutti i suoi sogni.