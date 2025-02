La strada da evitare per gli automobilisti romani, si può essere multati anche 13 volte in pochi giorni

Roma è una città in cui il traffico e la gestione della viabilità sono sempre temi caldi, ma una delle strade più famigerate per l’alto numero di multe è la via Laurentina. In particolare, un tratto di 8 chilometri che va dal cimitero fino al bivio delle Quattro Strade, al confine con Pomezia, sta facendo parlare di sé per l’alto numero di sanzioni per eccesso di velocità.

Il limite di velocità su questo tratto della Laurentina è stato ridotto a 50 km/h, una decisione che, secondo le autorità, è stata presa per motivi legati alla sicurezza stradale. Tuttavia, molti automobilisti ritengono che questo limite sia poco realistico per una strada che, per sua natura, tende a spingere i conducenti a mantenere velocità più alte. La via Laurentina è infatti caratterizzata da lunghi rettilinei e una carreggiata ampia che, unita al flusso di traffico, rende difficile rispettare una velocità così bassa.

Un caso che ha destato particolare attenzione è quello di una donna che ha ricevuto ben 13 verbali in pochi giorni per aver superato il limite di velocità su questo tratto della Laurentina. La conducente ha espresso la propria frustrazione, sottolineando come sia complicato mantenere il limite di 50 km/h, dato che la strada, per conformazione, quasi “obbliga” a viaggiare a velocità superiori.

A rendere ancor più problematica la situazione ci sono le numerose installazioni autovelox lungo il tratto in questione. Ben 5 dispositivi sono stati posizionati in punti strategici della strada, ma spesso poco visibili, alimentando le polemiche tra i conducenti. Molti automobilisti accusano il Comune di non puntare sulla sicurezza, ma piuttosto di sfruttare i dispositivi per incrementare le entrate delle casse comunali.

In risposta alle numerose sanzioni, alcuni automobilisti hanno deciso di presentare ricorso. I ricorsi contestano la legittimità del limite di velocità e la corretta segnalazione degli autovelox. Tra le motivazioni, si cita la mancanza di adeguata segnaletica per indicare la presenza dei dispositivi di controllo e l’irragionevolezza di un limite così basso su una strada extraurbana a scorrimento veloce come la Laurentina.

Le associazioni dei consumatori sono intervenute a sostegno degli automobilisti, criticando la gestione dei limiti di velocità e l’alto numero di multe, che secondo loro potrebbero minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nelle politiche di sicurezza stradale. Infatti, il rischio di sanzioni ripetute su una strada come la Laurentina, sempre più simile a una “roulette russa”, solleva molti dubbi sulla necessità di trovare un equilibrio tra sicurezza e praticità per i conducenti.

La via Laurentina sembra essere diventata una delle strade più problematiche per gli automobilisti di Roma. Se il fine di ridurre gli incidenti è condivisibile, forse è il caso di rivedere il limite di velocità e la gestione della segnaletica per evitare che i cittadini si sentano solo un bersaglio per il sistema delle multe. Un compromesso tra sicurezza e praticità potrebbe ridurre il numero delle sanzioni e rendere il tratto più sicuro per le persone.

