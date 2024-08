La Talpa 4, finalmente ci siamo | Tra i concorrenti spunta il volto del GF: la nuova edizione parte col botto

Una delle novità più importanti dei palinsesti di Mediaset per la prossima stagione è il ritorno dopo sedici anni del reality “La Talpa”

In mezzo a tante conferme, molte delle quali decisamente scontate, una delle poche novità è rappresentata dal ritorno in TV, dopo ben sedici anni di oblio, di un reality show che a suo tempo riscosse un discreto successo di pubblico.

Stiamo parlando de “La Talpa” la cui terza e ultima edizione andò in onda nel lontano 2008 e che vide alla conduzione un volto arcinoto del piccolo schermo come Paola Perego. La showgirl ed ex modella è oggi impegnata con un programma di successo come “Citofonare Rai Due“, condotto in coppia con Simona Ventura.

Dopo tanti anni il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha deciso di riportare in auge il reality, che ha come tema e scopo finale la scoperta all’interno di un gruppo di concorrenti di un sabotatore, per l’appunto una talpa.

Alla conduzione è stata chiamata a sorpresa Diletta Leotta che sarà alla guida del programma senza per questo ‘tradire’ i suoi impegni con la piattaforma streaming DAZN. La presenza della giornalista catanese è ad oggi l’unica certezza.

La Talpa 4, l’inizio a ottobre: c’è una figura femminile di grande fascino

Per ciò che riguarda la composizione del cast dei concorrenti il silenzio è pressoché totale. Sono circolate voci e indiscrezioni nelle scorse settimane in merito all’eventuale presenza di qualche celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport, ma per ora nulla di concreto.

Esiste un elenco teorico dei concorrenti che prenderanno parte allo show, ma non è arrivata alcuna conferma in tal senso. Spiccano i nomi di due campioni dello sport come l‘ex schermitrice Elisa Di Francisca e dell’ex campione di MotoGP Marco Melandri, ma ad oggi è solo un’ipotesi.

La Talpa 4, il nome uscito su un noto settimanale è da urlo: di chi si tratta

Secondo quanto riportato sul settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, a prendere parte al reality forse in qualità di opinionista dovrebbe essere l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Clizia Incorvaia, fresca di matrimonio con Paolo Ciavarro, figlio dei due attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Anche in questo caso si tratta di indiscrezioni ma gli inviati di “Chi” sono abbastanza certi della presenza della Incorvaia all’interno del cast: resta da capire con quale ruolo, se come concorrente, possibile opinionista o responsabile dei social. Non resta che attendere.