‘La terza media basta e avanza’: offerta di lavoro eccezionale | 2262€ mensili senza alcun requisito

La tua occasione è questa, non lasciartela scappare: stipendio altissimo

Non è facile, oggi come oggi, trovare un lavoro stabile e remunerativo al punto giusto. La vita di tutti i giorni, infatti, costa molto e questo impone alle famiglie seri ragionamenti in merito alle spese e alle uscite economiche, specialmente a fronte di stipendi sempre uguali a sé stessi.

A causa della pandemia del 2020 e, successivamente, delle guerre tra Russia e Ucraina e tra Israele e Palestina, infatti, molti beni di prima necessità sono schizzati di prezzo. Stiamo parlando della spesa alimentare, dei carburanti per l’auto e delle bollette, tutte spese alle quali non si può rinunciare.

In tutto ciò, trovare un lavoro remunerativo è importante per tutti e oggi abbiamo un’offerta per chi ha solo il diploma di terza media. Ecco in cosa consiste: non lasciatevela sfuggire!

Offerta di lavoro pazzesca, è adatta anche a chi non ha studiato

Oggi parliamo del lavoro degli operatori di fune, cioè di quei professionisti che operano nell’ambito dell’edilizia acrobatica. Secondo Jooble, un portale dedicato proprio alle opportunità professionali, chi lavora in quest’ambito si porta a casa uno stipendio medio di 2300 euro al mese, che quindi sono circa 528 euro a settimana, da considerare al lordo delle tasse. La retribuzione è piuttosto alta se la si paragona a quella che spetta agli altri lavoratori con lo stesso titolo di studio: per questa opportunità professionale, infatti, basta la terza media.

Gli operatori su corda sono quei muratori che operano oltre i due metri di altezza e che quindi, per questioni di sicurezza, sono legati a delle funi. Questo consente loro di lavorare senza ponteggi anche se chi fa questa professione opera anche in altri ambiti come quello delle tele-comuncazioni, della manutenzione urbana o quello industriale.

Come diventare operatori su fune

Per fare questo lavoro, molto richiesto nell’ambito dell’edilizia e non solo, è necessario seguire un corso specifico: “Operatore per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su siti Artificiali e Naturali (modulo A)”.

Durante il corso si apprendono le tecniche operative, si viene addestrati sia su strutture naturali che su manufatti, si imparano gli elementi del primo soccorso, i rischi oggettivi e le misure di protezione e prevenzione e si imparano anche gli usi dei dispositivi di protezione individuale.