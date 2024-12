La Torre dell’Orologio è un tesoro del Lazio ma in pochi sanno dove si trova | Usa questa mappa, ti aiuta MARTA

Se sei pronto a scoprire un posto da sogno, mai visto prima, allora parti alla volta della Torre dell’Orologio.

Non è un Comune come un altro, ma un vero e proprio gioiello tutto italiano e si trova a pochi passi dalla Capitale.

Lasciati incantare dall’architettura medioevale e respira un’atmosfera unica. Qui il tempo sembra essersi fermato anche se le lancette continuano a scorrere.

Ecco dove si trova il piccolo comune laziale che racchiude un grande tesoro. Sul panorama spicca perfino un’isola selvaggia.

La Torre dell’Orologio cattura lo sguardo di ogni visitatore, corri a far visita al Comune meraviglioso immerso nel cuore della regione Lazio.

Torre dell’Orologio, il posto da sogno immerso nel cuore del Lazio

Questo è il periodo dell’anno migliore per sognare, anche ad occhi aperti. Proprio per tale ragione tanti cercano una meta perfetta per una fuga speciale, magari in una location unica, lontano dal caos cittadino, senza strade affollate. Qui i vicoli sono piccoli e rivestiti di ciottoli, l’architettura rispetta la struttura medioevale, l’aria è buona e il tempo scorre lento. Da questo borgo si può ammirare un’isola selvaggia e anche la spettacolare Torre dell’Orologio, alta ben 21 metri.

Insomma, sembra essere stato disegnato per gli amanti della pace, della contemplazione, della storia e della bellezza autentica. Scopri dove si trova il borgo laziale con la Torre dell’Orologio e per quale merita almeno una visita. Non te ne pentirai: se sceglierai di vedere questo luogo incantevole di persona collezionerai ricordi indelebili.

Il borgo medioevale più bello della regione

In questo borgo da sogno, che si erge nel cuore della Tuscia, c’è un’antica torre ottagonale, la Torre dell’Orologio, edificata sulle ceneri dell’antica Bisenzio, che domina la città e anche il lago circostante. Lo specchio d’acqua in cui si riflette il borgo della Torre dell’Orologio è il meraviglioso Lago di Bolsena, il più grande lago di origine vulcanica d’Europa.

Il borgo in questione si chiama Marta e da qui si può ammirare un panorama unico, in cui si staglia l’isola selvaggia di Martana. Marta merita almeno una visita anche per la mostra permanente di archeologia preistorica, che si si può visitare entrando nell’ex palazzo vescovile. Addirittura Marta vanta dei reperti del paleolitico che sono stati ritrovati sul fondo del fiume omonimo e del Lago di Bolsena. Il borgo laziale sorge in provincia di Viterbo e dista 129 km da Roma, dunque si può raggiungere in auto partendo dalla città eterna e guidando circa un’ora e mezza.