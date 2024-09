La tua patente è come questa? Sbrigati a controllarla: 1500€ di multa, non ti salvi in nessun modo

Controlla subito se la tua patente è come questa, altrimenti rischi di avere una multa di 1500 euro. Ecco tutti i dettagli della notizia

Conseguire la patente è un obiettivo importante per moltissime persone. Con la maggiore età infatti, superando due test, uno teorico e uno di pratica, è possibile ottenere la licenza di guida.

Ovviamente, una volta ottenuta ci si può mettere al volante ma sempre rispettando tutti i vincoli e le norme imposte dal Codice della Strada.

Se non rispettate tali regole, la patente rischia seriamente di essere messa a rischio per esempio perdendo dei punti o nei casi più gravi avviene il ritiro del documento stesso.

E’ per questo che sin da quando si mette in moto il mezzo bisogna ricordarsi di non trascurare mai le regole come mettere la cintura di sicurezza o ricordarsi di non fumare in macchina se sono presenti minori di 18 anni e così via.

Evitare multe salate si può, ecco come

Le multe pesanti e il ritiro della patente di guida sono due situazioni che purtroppo oltre a verificarsi spesso, possono avvenire a causa di banalità. Infatti un errore che può sembrare di poco conto in realtà potrebbe generare problemi non indifferenti per l’automobilista, in particolare per i neopatentati.

Sfiorare i limiti di velocità previsti nelle varie strade e autostrade ad esempio, vuol dire incorrere in multe molto salate in aggiunta alla decurtazione dei punti dal documento. In caso poi di incidente avviene anche il ritiro.

Se circoli con la patente così, rischi grosso

Molto spesso tante persone incuranti che la patente sia scaduta, circolano su strada come se nulla fosse. Beh non c’è cosa più sbagliata di questa. Alcuni poi, nei casi più eclatanti, pensano bene di andare girando senza avere proprio la patente. Per non parlare di quelli che invece si affidano a metodi illegali per conseguirla, magari pagando somme di denaro.

Infatti, pagando una cifra ben precisa viene rilasciato un documento identico a quello illegale ma sicuramente illegale poiché è falso. Se qualcuno abbia in mente di attuare tale modalità, è bene che la dimentichi subito. Qualora si venga fermati ad un posto di blocco, le forze dell’ordine si renderebbero subito conto della patente falsa e scatterebbe immediatamente una valuta che va da 209 euro a 1749 euro più cinque anni di reclusione. A rischiare è anche il funzionario della motorizzazione, qualora fosse corrotto, accusato appunto di corruzione e quindi soggetto anch’egli a una pena che corrisponde alla reclusione fino a un anno.