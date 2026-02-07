La volpe fantasma del Colosseo, ripresa di notte a Vigna Barberini: il commento di Simonetta Novi

Per sei anni era rimasta una presenza più raccontata che vista: orme nel fango, segni di passaggio, indizi che il personale del Parco archeologico del Colosseo aveva imparato a riconoscere senza mai riuscire a “incontrarla”. Poi, nella notte, l’occhio digitale di una telecamera di sorveglianza l’ha sorpresa mentre camminava con calma nel giardino di Vigna Barberini, sul Palatino.

Il video, pubblicato il 4 febbraio 2026 sulla pagina Facebook del Parco con un ironico “Habemus vulpem!”, ha trasformato una curiosità interna in una storia capace di far parlare Roma e di ricordare che, anche nel cuore dell’archeologia più visitata, la natura continua a trovare spazio.

Volpe al Parco archeologico del Colosseo, il video delle telecamere e la segnalazione al monitor

Le immagini arrivano dalla videosorveglianza notturna: la volpe entra nell’inquadratura e attraversa l’area verde senza apparente fretta. Il personale di turno, impegnato nel controllo monitor, ha segnalato subito l’avvistamento, consentendo di conservare la ripresa e di condividerla poi sui canali ufficiali.

Nel post, il Parco gioca con il linguaggio della “residenza” e del “domicilio”, immaginando l’animale come una visitatrice che passa di notte “senza biglietto” e annunciando il ritorno delle fototrappole per capire se si tratta di una presenza stabile o di incursioni sporadiche.

Vigna Barberini e Palatino, perché l’avvistamento dice molto sulla Roma che cambia

Che una volpe cammini dentro il perimetro del PArCo non è solo un episodio curioso: racconta una città dove alcuni spazi verdi, anche storici, possono diventare corridoi ecologici. Vigna Barberini, in particolare, è un’area che il Parco ha già valorizzato con iniziative “green”, come il progetto del piccolo vigneto dedicato alla varietà Bellone, che Plinio il Vecchio chiamava “uva pantastica”.

In questo scenario, l’incontro fra rovine, vegetazione e fauna urbana appare meno improbabile di quanto si pensi, soprattutto nelle ore notturne, quando i flussi turistici si fermano e il rumore cala.

Fototrappole e monitoraggi: l’idea di controllo senza disturbare la fauna

Dal contenuto diffuso dal Parco emerge una linea chiara: osservare, capire, documentare. Le fototrappole servono proprio a questo, perché permettono di raccogliere dati senza inseguimenti e senza interferire con l'animale. È un approccio utile anche dal punto di vista della tutela: sapere dove passa la volpe, in quali fasce orarie, con quale frequenza, aiuta a prevenire situazioni di rischio e a impostare eventuali misure di gestione, sempre compatibili con un'area archeologica che deve garantire sicurezza e decoro.

Il commento di Simonetta Novi: “Roma capitale della biodiversità”

Sulla presenza della volpe è intervenuta anche Simonetta Novi, consigliera dell'VIII Municipio, volontaria per gli animali ed educatore cinofilo, sottolineando come Roma sia una città dove la biodiversità convive con l'urbanità.

Nel suo ragionamento, l’avvistamento al Palatino diventa occasione per ricordare che la fauna urbana esiste, spesso senza farsi vedere, e chiede soprattutto rispetto: niente inseguimenti, niente cibo lasciato in giro, segnalazioni alle autorità competenti se un animale appare ferito o in difficoltà. Un invito semplice, che vale tanto nei parchi di quartiere quanto nelle aree monumentali.

Non solo volpi: dai granchi di fiume ai piccoli “abitanti” delle rovine

L'episodio si inserisce in una narrativa ormai nota a chi segue la natura cittadina: Roma ospita presenze sorprendenti anche in luoghi inattesi. Negli ambienti umidi e nei canali sotterranei dei Fori e dell'area di Traiano, per esempio, è documentata una popolazione di granchi di fiume (Potamon fluviatile) che vive in contesti artificiali da tempo, oggetto di studi e attenzioni scientifiche.

Segnali diversi, ma convergenti: la città non è solo pietra e traffico, è anche habitat, con dinamiche che meritano osservazione rigorosa e comunicazione corretta.

Cosa cambia per visitatori e residenti: rispetto, regole e un nuovo sguardo sul PArCo

Per chi visita il Colosseo e il Foro Romano, la “volpe del Palatino” resta un’apparizione notturna, non uno spettacolo da cercare a tutti i costi. Il punto non è trasformare l’animale in attrazione, ma riconoscere che il patrimonio culturale può convivere con presenze selvatiche se prevalgono prudenza e buone pratiche: niente avvicinamenti, nessun tentativo di contatto, attenzione a non lasciare rifiuti o resti di cibo.

Intanto, il Parco mostra un modo moderno di raccontare la tutela: ironia controllata, strumenti di monitoraggio, e la consapevolezza che la bellezza di Roma è fatta anche di vita che si muove in silenzio quando la città dorme.