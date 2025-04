L’Abbacchio Romano IGP: la piaga degli agnelli stranieri a prezzi bassissimi sfida l’eccellenza italiana

Sos tradizione: Il grido di allarme del Consorzio Abbacchio Romano IGP

La celebrazione pasquale in Italia non significa solo festività e spiritualità, ma anche una ricca tradizione culinaria che attraversa generazioni. Un ingrediente simbolo di queste tavole è l’abbacchio, un tipo di carne di agnello che richiama immediatamente alla mente il Lazio, e soprattutto la sua capitale, Roma. Tuttavia, nonostante la sua fama e la tradizione che rappresenta, una minaccia incombe: il mercato degli agnelli low cost importati dall’estero.

Alla guida della resistenza contro questa tendenza avversa, troviamo il Consorzio Abbacchio Romano IGP, un gruppo dedicato alla preservazione e promozione di questo prodotto unico. Il loro presidente, Natalino Talanas, ha dichiarato apertamente che l’importazione massiccia di agnelli stranieri a prezzi bassissimi è una piaga che mette a rischio l’economia agricola locale. Secondo Talanas, la soluzione sta nell’educare i consumatori, rendendoli consapevoli del valore aggiunto di un prodotto certificato.

Una questione di identità

Nel cuore dell’Agro Romano, il legame tra l’abbacchio e il territorio è una storia di symbiosi che dura da millenni. Non è solo carne: è storia, cultura e identità. Il termine stesso “abbacchio” evoca antiche pratiche pastorali che ancora oggi vengono praticate. Il consorzio si impegna a garantire che questi metodi di allevamento tradizionali rimangano protetti, malgrado le pressioni economiche esterne. In effetti, la transumanza – il movimento stagionale del bestiame – è parte del patrimonio mondiale secondo l’Unesco, un riconoscimento della sua importanza culturale.

Costi e consapevolezza: Il prezzo dell’eccellenza

Produrre abbacchio secondo gli standard del consorzio implica più di un’etichetta: è un investimento significativo. Talanas sottolinea come i costi legati ai pascoli protetti e agli standard di benessere animale rappresentino un impegno che molti consumatori non vedono, ma che si riflettono nel prezzo al banco. Comparare un agnello certificato con uno straniero più economico è come paragonare mele con arance, secondo il presidente del consorzio.

Tra Cultura e gastronomia: La tradizione continua

Ma non basta preservare l’allevamento tradizionale: anche la preparazione culinaria dell’abbacchio subisce una sorta di rivoluzione. Di recente, un nuovo ricettario, celebrato dal celebre chef Arcangelo Dandini al suo ristorante L’Arcangelo, reintroduce questi sapori antichi alle tavole moderne. Attraverso piatti storici come i rigatoni con ragù bianco di Abbacchio Romano IGP, si offre una finestra gustativa sulla storia e la cultura romane.

In definitiva, la sfida posta dall’importazione di agnelli a basso costo è più che economica: è una battaglia per il mantenimento di un patrimonio culturale. L’abbacchio romano va oltre i confini della semplice gastronomia. Proteggerlo significa preservare un pezzo della storia e dell’identità di un territorio, garantendo così un’eredità che continua a essere tramandata di generazione in generazione.

© Riproduzione riservata