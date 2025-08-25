Labico in Frasca 2025: quando i vicoli raccontano la comunità e il sapore dell’estate

Nel cuore d’agosto, Labico si tinge di festa, sapori autentici e convivialità. È giunta alla sua ottava edizione “Labico in Frasca”, manifestazione dal forte radicamento territoriale e dallo spirito popolare, che ogni anno si rinnova grazie alla passione dei cittadini e alla lungimiranza delle istituzioni locali. Un evento che racconta storie, odori e sapori, e che torna nel calendario dell’estate labicana con la promessa di un’esperienza autentica, lontana da ogni retorica.

Dalle origini all’edizione 2025: un desiderio che cresce

Tutto ha inizio nel 2017: il sindaco Danilo Giovannoli – insieme ad alcuni concittadini animati dallo stesso sogno – dà vita alla prima edizione di "Labico in Frasca". L'intento era semplice quanto ambizioso: far emergere la bellezza del centro storico attraverso le fraschette, le tipiche piccole osterie allestite per l'occasione. Da allora, ogni angolo del borgo diventa teatro di cucina, convivialità e musica, animato da una comunità che si mette in gioco per valorizzare il proprio territorio.

Nel 2025 siamo all'ottava edizione, un traguardo significativo che conferma l'apprezzamento dell'iniziativa e la sua capacità di diventare un appuntamento imprescindibile per chi cerca autenticità ed esperienza collettiva.

Le date e il cuore dell’evento: quando dove e chi

Quest'anno "Labico in Frasca" si svolge il 26, 27 e 28 agosto 2025, con il centro storico – in particolare piazza della Chiesa – che diventa palcoscenico di sapori e cultura locale. La manifestazione si avvia con il montaggio delle fraschette e culmina in serate animate da un ricco menù e da selezioni musicali attentamente curate, come quelle affidate a Michele e Alex, pronti ad accompagnare il pubblico tra piatti e note.

L’evento gode del supporto dell’amministrazione che ha predisposto divieti di sosta e di transito nel periodo dal 25 al 29 agosto 2025, garantendo sicurezza e fluidità anche nei momenti di maggiore affluenza.

Sapori a portata di mano: le fraschette e come prenotare

Tra le tante fraschette che punteggiano il centro, quella denominata "Dal Colle al Cantinone" – gestita dai nostri amici Candido e Vanessa – spicca per cordialità e qualità. Per prenotare un tavolo, basta contattare Vanessa al numero 380 348 5665 o Susanna al 392 591 0659, e assicurarsi un posto in questa piccola osteria all'aperto, perfetta per gustare piatti genuini nell'atmosfera rilassata di Labico.

Oltre al piacere del palato, la manifestazione offre intrattenimento musicale con Michele e Alex.

Un invito a vivere Labico in Frasca

“Labico in Frasca 2025” è molto più di una semplice sagra: è un’esperienza che parla di storia, comunità, bellezza e gusto. In un’estate spesso segnata da eventi standardizzati, questa manifestazione si distingue per la sua autenticità e per la partecipazione vera di chi vi abita.

A Labico il 26, 27 e 28 agosto siete tutti invitati a perdervi tra i vicoli, gustare piatti locali e lasciarvi avvolgere dalla musica. Il divertimento certo non manca, ma ciò che resterà – tra un brindisi e una nota – sarà la condivisione di un’esperienza autentica, costruita con cura, passione e senso civico.

