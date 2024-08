Labico in Frasca: torna la sagra che celebra il gusto e la tradizione del Lazio

“Labico in Frasca”, dal 20 al 22 agosto, non è solo un evento gastronomico; è anche un momento di comunità e di condivisione

Si accendono i riflettori su uno degli eventi più attesi dell’estate laziale: la VII edizione di “Labico in Frasca”. Dal 20 al 22 agosto, i pittoreschi vicoli del centro storico di Labico (Roma), si trasformeranno in un autentico percorso enogastronomico, dove i sapori della tradizione si fonderanno con l’atmosfera festosa delle serate estive.

Nove fraschette, una festa di sapori

Quest’anno, la manifestazione vede la partecipazione di ben nove Fraschette, ognuna con una propria identità culinaria e un allestimento che richiama la storia e la cultura del territorio. Le Fraschette, per chi non lo sapesse, sono luoghi di ristoro tipici del Lazio, dove il buon cibo e il buon vino sono i protagonisti indiscussi. A “Labico in Frasca”, queste oasi di gusto si distribuiscono lungo il borgo, offrendo ai visitatori un’esperienza gastronomica unica.

Tra le Fraschette partecipanti ci sono nomi che ormai sono diventati una tradizione per l’evento: Branca, Manna ciò, Aromi, Dal Carbonaro, Garibaldi, Sor Pippo, I Torrioni Di Lugnano, Il Borghetto e l’immancabile Fraschetta Dal Colle Al Cantinone. Quest’ultima, gestita da Candido, Daniele e Umberto, è tornata in campo dopo l’esordio di successo dello scorso anno. Il loro entusiasmo, quest’anno ancor più alimentato dall’energia di giovani volontari, promette di regalare ai partecipanti tre serate indimenticabili, piene di allegria, buon cibo, vino pregiato e sorprese che faranno di questa edizione un evento da ricordare.

Labico in frasca è una festa per i sensi

Il profumo del pane appena sfornato, il sapore deciso delle carni arrostite, i colori vivaci delle verdure di stagione: ogni angolo del borgo sarà pervaso da un’atmosfera che celebra la semplicità e la ricchezza della cucina locale. Chi partecipa a “Labico in Frasca” sa di poter contare su piatti preparati con passione e rispetto per le tradizioni, ma anche con un pizzico di creatività che rende ogni proposta unica.

Per vivere appieno questa esperienza, i visitatori sono invitati a prenotare in anticipo, assicurandosi così un posto in una delle Fraschette. Le prenotazioni sono già attive, e la richiesta è alta, segno del grande affetto e interesse che circonda questo evento.

Un’edizione speciale in memoria di Ernesto

Quest’anno, tuttavia, l’aria di festa sarà accompagnata da un velo di nostalgia. La Fraschetta Dal Colle Al Cantinone ha infatti deciso di dedicare questa edizione a Ernesto, un membro fondamentale dell’organizzazione, venuto a mancare di recente. Ernesto non era solo un collaboratore: era l’anima di molte delle iniziative legate alla sagra, sempre pronto a rimboccarsi le maniche e a dare il massimo per la riuscita dell’evento.

Ernesto era conosciuto e amato da tutti per la sua generosità e il suo spirito di servizio. Non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà, sempre disponibile ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da colmare, ma anche un’eredità di passione e dedizione che i suoi amici e colleghi sono determinati a portare avanti.

“Un grande abbraccio fin lassù, caro Ernesto”, recita un messaggio che i suoi compagni della Fraschetta hanno voluto condividere. Le tre serate di “Labico in Frasca” saranno anche un modo per ricordarlo, per onorare la sua memoria e per far sì che, almeno simbolicamente, possa continuare a essere parte di questa grande festa.

“Labico in Frasca” non è solo un evento gastronomico; è un momento di comunità, di celebrazione delle radici e di condivisione. Ogni anno, la sagra attira visitatori da tutta la regione, desiderosi di assaporare non solo il cibo, ma anche l’atmosfera unica di questo borgo che, per tre giorni, si anima di vita e di tradizione. E quest’anno, oltre ai sapori e ai suoni, ci sarà anche un cuore che batterà più forte, ricordando un amico che non c’è più, ma che vive nel ricordo di chi lo ha conosciuto.