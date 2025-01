Ladispoli: passo carrabile e multe doppie: il Comune si scusa

Importo raddoppiato sul passo carrabile, ma è un errore e il comune si scusa per questo inconveniente. Dopo il doppio pignoramento sulle multe non pagate riscontrato a dicembre, ecco un’altra beffa per i contribuenti che però non dovranno tenere conto della cifra emessa per il pagamento della stessa imposta recapitata a domicilio.

Non a tutti, ma centinaia di persone sarebbero terminate a loro insaputa in questa sorta di elenco ‘pazzo’, sfogandosi poi sulle varie bacheche social del territorio. ‘La nostra cifra è stata triplicata praticamente, spero sia un errore’, si lamenta la signora Paola. ‘La mia invece raddoppiata: mi sono recata in municipio per chiedere spiegazioni e mi hanno rassicurato sul fatto che non dovrò pagarla’, si accoda Sabrina. È andato in confusione anche chi ha ricevuto lo stesso bollettino degli anni passati. Non c’è solo chi ha scritto su Facebook.

Code allo sportello e comunicazioni alla cittadinanza

Inevitabilmente, in questi giorni si sono create file allo sportello di riferimento del palazzetto comunale di piazza Falcone che comunque, per mettere le cose in chiaro, ha inviato una comunicazione alla popolazione. ‘Si avvisa la cittadinanza – è quanto riportato in una nota ufficiale – che, a causa di un malfunzionamento del gestionale informatico, alcuni avvisi di pagamento relativi all’anno 2025, spediti in questi giorni, potrebbero riportare importi non corretti. Si informa pertanto che, a causa di tale errore, la scadenza dei suddetti avvisi viene prorogato al 28 febbraio 2025 e che, terminati i dovuti controlli di rito, l’ufficio Tributi provvederà a contattare i cittadini i cui avvisi risultano errati e a trasmettere il documento corretto. Ci scusiamo per il disguido.’

Chi ha già pagato non riavrà i soldi

L’altra novità è che se qualcuno, magari in riferimento alle persone più anziane o i pensionati, avesse già pagato il bollettino inesatto, non perderà i soldi ma, al limite, l’anticipo servirà a saldare anche il 2026. In riferimento ai passi carrabili, molti ladispolani approfittano di questa situazione invocando maggiori controlli in centro urbano per i parcheggi selvaggi in assenza di posti auto.

Anomalie riscontrate anche per le riscossioni delle contravvenzioni. Un utente ha denunciato pubblicamente di essersi trovato un doppio pignoramento dal conto corrente, ad opera della società che opera per il comune di Ladispoli, per una multa su un parcheggio stradale relativa al 2022 nella frazione balneare di Marina San Nicola. Nonostante il residente romano si sia recato negli uffici proposti dimostrando l’abbaglio, il rimborso lo otterrà soltanto dopo tre mesi. Un caso che riguarderebbe anche altri cittadini che hanno un doppio conto corrente bancario o postale, ma che si sono trovati meno soldi del previsto.