Ladri a Roma, consigli dei Carabinieri per una casa sicura: come prevenire i furti

Nella Capitale, nonostante le apparenze, sono proprio le aree centrali ad attirare maggiormente l’attenzione dei ladri. A capo della compagnia Roma Centro c’è il maggiore Roberto Martina, che spiega come le abitazioni delle zone centrali siano spesso più appetibili per chi vuole mettere a segno un colpo. Il via vai continuo di turisti e passanti permette ai malintenzionati di passare inosservati. Fingeranno persino di essere traslocatori mentre svuotano appartamenti. Occorre dunque sfatare alcuni miti: chi pensa che i ladri si aggirino solo in aree isolate o in orari notturni deve ricredersi.

Chi sono i nuovi ladri?

I moderni ladri non sono più quelli stereotipati con passamontagna e vestiti scuri. «Gli ultimi fermati», racconta Martina, «si presentavano curati e ben vestiti, in modo da non destare sospetti». Si tratta anche di giovani e donne, perfettamente integrati nell'ambiente urbano. La loro astuzia richiede quindi nuove precauzioni da parte dei cittadini.

Come proteggere la propria abitazione

Le strategie di difesa devono essere molteplici e costanti. Non importa se si lascia la casa per pochi minuti: ogni occasione è buona per i "mordi e fuggi". Dimenticarsi di chiudere bene la porta può trasformarsi in un invito per questi esperti del furto. Ma anche porte ben chiuse possono essere facilmente aperte grazie a strumenti sofisticati come le "chiavi bulgare" o acidi capaci di sciogliere i cilindri delle serrature.

Dotarsi degli strumenti più moderni per proteggere serrature e ingressi è essenziale. Le telecamere collegate al cellulare o gli allarmi connessi alla sala operativa del 112 rappresentano un valido deterrente contro eventuali intrusioni.

L’importanza della prevenzione

Soprattutto in questo periodo dell’anno, con molti romani in partenza e l’imminente Giubileo dei giovani, la prevenzione diventa fondamentale. I carabinieri intensificano i controlli, ma il supporto dei cittadini è vitale: avvisare i vicini prima di partire può aiutare a segnalare movimenti sospetti. È utile anche installare timer per simulare la presenza in casa accendendo e spegnendo luci a intervalli regolari.

Precauzioni durante assenze prolungate

Se si prevede di stare lontani da casa per molto tempo, meglio custodire oggetti preziosi altrove, come in banca. Spesso i ladri trovano rifugi sicuri per cercare valori nelle stanze principali dell'abitazione. Infine, fotografate quadri e oggetti d'arte: potrebbe rivelarsi utile.

Conclude il maggiore Martina: «Chiamate sempre le forze dell'ordine se vedete qualcosa di sospetto». L'indifferenza è la miglior complice dei criminali.

