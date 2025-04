L’aggressione al fornaio di Artena, la sindaca Silvia Carocci: “Nessuna forma di violenza sarà più tollerata”

Silvia Carocci, sindaca di Artena (Roma), interviene sul nostro giornale per confermare quanto sia forte e immediata la risposta dell’amministrazione comunale a qualunque atto di violenza che metta in discussione la sicurezza e la serenità della comunità.

Il commento della sindaca di Artena

“Quanto accaduto nelle scorse ore nel nostro Comune, con l’aggressione brutale ai danni di un giovane lavoratore da parte di un gruppo di altri giovanissimi, è un fatto gravissimo e inaccettabile. Un gesto di violenza assurda e totalmente ingiustificata, che colpisce non solo la vittima, a cui va la mia piena solidarietà e quella di tutta l’Amministrazione comunale, ma l’intera comunità di Artena, che si riconosce nei valori del rispetto, del lavoro e della legalità. Ringrazio i Carabinieri per il tempestivo intervento.

Il rispetto del lavoro e dei lavoratori

Alla vigilia del primo maggio, festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici, questo grave atto deve essere una occasione fondamentale per fermarci a riflettere e ribadire a chiara voce i nostri valori di rispetto e tutela di chi lavora, ma anche di tutti i cittadini e di tutte le cittadine che vivono la nostra comunità.

Come Sindaca, ribadisco che nessuna forma di violenza sarà mai tollerata sul nostro territorio. Come madre e cittadina non posso che impegnarmi sempre con maggiore forza per far si che i giovani vengano educati al rispetto e alla responsabilità. Dobbiamo lavorare rafforzando le iniziative per la prevenzione del disagio giovanile, il controllo del territorio e il dialogo con famiglie, scuole e associazioni. Artena non è e non sarà mai terra di violenza. Artena è una comunità sana, che lavora, che vive di impegno quotidiano e che non piega la testa davanti a chi cerca di imporsi con la forza”.

