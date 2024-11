Laghetti, distese e un parco naturale: ecco il borgo più affascinante del Lazio | Uno spettacolo nei pressi della Capitale

Non lasciartelo raccontare: il borgo più affascinante del Lazio è questo qui. Vai a vederlo con i tuoi occhi.

Resterai letteralmente ammaliato da questo posto magico: sembra uscito dalle pagine di un romanzo fantasy.

Impossibile non rimanere a bocca aperta di fronte allo spettacolo del borgo più affascinante del Lazio.

Se non lo hai ancora visitato, corri a scoprire il suo fascino senza tempo. Non puoi proprio perdertelo!

Ecco come si chiama dove si trova e quanto dista dalla città di Roma uno dei posti più belli di tutta la regione!

Il Borgo più affascinante del Lazio un tripudio di bellezza e natura

Il Lazio è pieno di luoghi incantevoli e per visitarli tutti ci vorrebbe una vita o tanto tempo libero a disposizione tutto l’anno. Tra le attrazioni naturalistiche le piccole cittadine affacciate sui laghi, le ville e i parchi d’epoca romana, i luoghi di interesse storico e artistico, i reperti archeologici e tutto quello che la regione ha da offrire, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma se ci deve orientare verso un borgo da sogno allora non si può certo non prendere in considerazione uno dei posti più belli di tutto il Lazio.

Si tratta di un’autentica perla che da anni è entrata a far parte della lista dei Borghi più belli d’Italia.Si trova a pochi km da Roma e chiunque faccia visita a questo comune resta senza parole. Scopri il suo nome e la sua storia e preparati a organizzare una visita che ti lascerà ricordi indelebili.

Dove si trova e quanto dista dalla capitale

Il comune di cui parliamo si trova a poco più di 60 km dalla città di Roma e si può raggiungere guidando per 30 o 40 minuti circa dalla capitale. Sorge nella valle del fiume Aniene e la sua storia si è da sempre intrecciata a quella del suo meraviglioso Castello di origine medievale. Il borgo di cui parliamo è stato feudo delle famiglie nobiliari Orsini e Borghese. Il borgo più affascinante del Lazio è completamente immerso nel Parco dei Monti Lucretili. Si trova tra il Monte Pellecchia e i due piccoli laghi, i due specchi d’acqua trasparente detti i “lagustelli”.

Si tratta di Percile e ammalia chiunque passeggi tra le sue antiche stradine e chiunque si soffermi tra le sue costruzioni in pietra e ammiri il paesaggio circostante, perché qui è possibile lasciarsi incantare la natura, assaporare aria pulita e donare allo sguardo lo spettacolo di monumenti di enorme pregio artistico e storico, come la Chiesa di Santa Lucia del XVI secolo.