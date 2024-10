Lago di Bolsena, militare dell’Esercito disperso durante un addestramento: ricerce in corso

I Vigili del Fuoco del Comando di Viterbo sono stati chiamati ad intervenire nel pomeriggio del 22 ottobre per la ricerca di una persona scomparsa nel lago di Bolsena (Vt). Attivato il piano “ricerca persona” sono iniziate le complesse operazioni del caso. La persona scomparsa sarebbe un componente di una squadra che stava eseguendo delle operazioni di addestramento sulle acque del lago appartenente al Comando Aviazione dell’Esercito.

Non sono state rese note le generalità della persona dispersa, ma dovrebbe trattarsi di un giovane militare dell’Aviazione; il militare si sarebbe immerso nelle acque del lago di Bolsena senza più riemergere. La scomparsa sarebbe avvenuta nel territorio di Capodimonte, piccolo Comune in provincia di Viterbo che si affaccia sul lago.

E’ stato mobilitato il posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle operazioni di ricerca, e nel pomeriggio è stata effettuata una ricognizione con un elicottero dei Vigili del Fuoco arrivato da Arezzo che oltre alla ricognizione di superficie ha trasportato il Nucleo Sommozzatori di Firenze che ha eseguito delle ricerche in profondità.

Le operazioni di ricerca sono proseguite nella serata e sono tuttora ancora in corso, in attesa di aggiornamenti positivi. Presenti sul posto dal pomeriggio di martedì 22 ottobre, la squadra del Distaccamento di Gradoli (Vt), personale del Comando Aviazione dell’Esercito, il Funzionario di Servizio e per la ricerca di superficie sia i Carabinieri con l’utilizzo di una imbarcazione, sia il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Viterbo con l’utilizzo di due moto d’acqua.

Inoltre è intervenuto sul luogo delle ricerche in località lacustre anche il personale Ares del 118 per assistenza alle operazioni di immersione del Nucleo Sommozzatori, e infine Unità del Nucleo Sommozzatori del Comando di Roma.

Foto: immagine di repertorio, Vigili del Fuoco a Capodimonte